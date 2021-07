Eisenacher Leichtathletik-Talente beweisen Vielseitigkeit

Erfurt. Beim Block-Mehrkampf in Erfurt überzeugt der Nachwuchs aus der Wartburgstadt. Zwei Mädchen schaffen es sogar aufs oberste Podest.

Im Erfurter Steigerwaldstadion richtete der Thüringer Leichtathletikverband einen landesoffenen Block-Mehrkampf für die Altersklassen U 14 und U 16 aus. Die Resonanz war mit über 100 Teilnehmern enorm, was auch damit zu begründen ist, dass der Startnachweis eines Blockwettkampfes Voraussetzung für die Teilnahme an der Mitteldeutschen Meisterschaft am 17. Juli in Haldensleben ist.

Ihre Vielseitigkeit demonstrierte Lara-Marie Savu vom SV Einheit Eisenach der LG Ohra-Energie im Block Sprint/Sprung. In vier der fünf Einzeldisziplinen hatte die Gymnasiastin die Nase vorn, wodurch sie in der Endabrechnung mit 2557 Punkten und einem Vorsprung von 202 Zählern in der Altersklasse der Mädchen U 14 souverän siegte. Im Blockwettkampf Wurf verbuchte die LG in der U 14 durch Lea Weber (1.) und Lily Tischer (2.) einen Doppelerfolg.

Der Eisenacher Leichtathletikverein war mit fünf Talenten vertreten. Hannes Spee (U 16) erreichte im Block Lauf Platz drei und konnte vor allem mit dem Sieg über 100 Meter (12,38 s) überzeugen. Ebenfalls in der Altersklasse U16 traten Emily Köhler (Sprint/Sprung) und Annika Grigo (Lauf) an. Für Emily lief es nicht optimal, sie erzielte aber im starken Starterfeld einen guten sechsten Platz. Annika Grigo schob sich durch konstant gute Ergebnisse auf Platz drei, den sie über die abschließenden 2000 m bei stechender Sonne ins Ziel rettete.

Bei den Mädchen der U14 bestritt Maria-Lena Carniel ihren ersten Wettkampf der Saison an. Durch sehr gute Leistungen im Ballwurf (36,50 m) und mit einer persönlichen Bestleistung über 800 m (2:42,26 min) auf den sechsten Platz vor. Zwei neue persönliche Bestleistungen streute Zeno Musso (U 14) im Block Sprint/Sprung in seinen Wettkampf. Im Weitsprung kam er auf 5,35 m und den Speer schleuderte er auf beachtlichen 47,16 m, was ihm einen „fantastischen zweiten Platz bescherte“, wie Peter Andres befand. Der ELV-Vereinschef zog ein positives Fazit: „Ich bin sehr zufrieden mit meinen Schützlingen, die trotz der langen Trainingspause zügig an ihre alten Stärken anknüpfen konnten.“