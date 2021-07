Eisenacher Leichtathletinnen deklassieren Sportclub-Asse

Bernburg. Bei einem Meeting in Bernburg überzeugten die jungen Leichtathletinnen des SV Einheit Eisenach. Die Sprint-Staffel siegte mit riesigem Vorsprung.

Bei einem sehr gut organisierten Leichtathletikmeeting in Bernburg konnten sich Sportlerinnen des SV Einheit Eisenach der LG Ohra-Energie mit leistungsstark Assen der Clubs aus Halle/Saale und Magdeburg messen. Die sechs Mädchen setzten sich gut in Szene und kamen auf 13 Podestplätze.

Die 4 x 75-Meter-Staffel der Mädchen U 14 setzte sich in der Besetzung Lily Tischer, Jolina Querfeld, Lea Weber und Lara Marie Savu in starken 40,26 Sekunden überlegen durch. Beachtlich der Abstand zum SC Magdeburg (44,69 s), zumal es eine komplette „Schulstaffel“ vom Eisenacher Elisabeth-Gymnasium ist.

In der w 14 konnte Emma Ganzmann die 100 Meter in 13,56 s siegreich gestalten, wie Maria Matewosjan bei ihren Erfolgen über 80 Meter Hürden in 13,41 s und im Weitsprung mit 4,79 Metern. In der w 13 setzte sich Lily Tischer über 75 Meter in 10,49 s und im Kugelstoß mit 8,47 Metern durch, während Lara Marie Savu über 60 Meter Hürden in 10,17 s und im Weitsprung mit 4,84 Meter siegte. Jolina Querfeld (w 12) steuerte einen Sieg mit 8,28 Metern im Kugelstoßen bei, Lea Weber noch zweimal Rang drei bei (75 m – 10,65 s, 60 m Hürden – 10,88 s).