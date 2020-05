Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisenacher Sportanlagen bleiben weiterhin geschlossen

Eisenach. Die Stadt Bad Salzungen hat schnell auf die aktuelle Thüringer Corona-Verordnung vom 2. Mai reagiert und am heutigen Dienstag die Laufbahn des Werra-Energie-Stadions in Bad Salzungen wieder für Leichtathleten geöffnet. Bei den Trainingseinheiten sei zu beachten, dass diese individuell, zu zweit oder nur in Kleingruppen bis maximal 10 Personen zu gestalten sind, heißt es in der Information der Stadt.

Die Eisenacher Leichtathleten müssen sich indes weiter gedulden. Das Wartburgstadion bleibt dicht. Es gebe noch Klärungsbedarf, wie die neue Verordnung zu verstehen und zu interpretieren ist, war von Bolko Schumann, Amtsleiter für Infrastruktur, zu erfahren. Unter anderem müsse mit den Nutzern über eine konforme Umsetzung der Abstands- und Hygieneregeln des jeweiligen Sportfachverbandes gesprochen werden. Solange dies nicht geklärt sei, werden die Sportanlagen nicht für die Vereinsnutzung geöffnet werden können, so Schumann.