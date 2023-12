Eisenacher SSV beim Adventsschwimmen in Erfurt erfolgreich

Erfurt Die Schwimmer aus der Wartburgstadt sammeln zahlreiche Medaillen und erzielen eine Reihe neuer Bestzeiten

In jedem Jahr zum ersten Advent richtet der SSV Erfurt Nord sein beliebtes Adventsschwimmfest in der Roland-Mathes-Schwimmhalle aus, wobei es sich um die wohl größte Schwimmsport-Veranstaltung in Thüringen handelt. In diesem Jahr gingen 302 Sportler aus sechs Landesverbänden auf Medaillenjagd. Der Eisenacher SSV war mit 14 Sportlern und Sportlerinnen vertreten, die 77 Starts absolvierten.

Die herausragendste Leistung aus Eisenacher Sicht erzielte Max Rampolt (2008), der über 50 m Schmetterling seine persönliche Bestzeit von 29,82 s auf 27,76 s drückte. Damit brachte er es in der Rudolph-Tabelle, die von Dr. Klaus Rudolph entwickelt wurde und zur Leistungsbeurteilung dient, auf elf von 20 möglichen Punkten. Emil Baumbach (2010) erreichte sein bestes Resultat als Sieger über 50 m Brust, wobei seine Zeit (35,72 s) neun Rudolphpunkten entsprechen. Einen weiteren ersten Platz schaffte Baumbach mit neuer persönlicher Bestzeit über 100 m Brust (1:21,59 min). Gleich viermal als Erste schlug Charlotte Penz (2006) am Beckenrand an, wobei sie es über 100 m Freistil (1:01,99 min) auf zehn Rudolphpunkte brachte. Weitere nennenswerte Punkte anhand jener Tabelle erzielten Caroline Penz (2011) über 50 m Rücken (34,89 s.; 10 Punkte) und Nora Höft (2014) über 200 m Freistil (3:03,15 min.; 8).

Als krönender Abschluss für den ESSV stellte sich die 8x50m Lagen-Mixed-Staffel heraus, die in der Besetzung Nele Sophie Höft, Nick Hündorf, Caroline Penz, Max L. Brückner, Nora Höft, Max Rampolt, Leonhard Rose und Stella Marie Dell in 4:48,25min hinter dem SSV Freiberg zum Silberrang schwamm.

Gecoacht wurden die Schwimmer von Leonhard Rose, während die Eisenacher Katrin Höft und Nicole Dell als Kampfrichter dem SSV Erfurt Nord halfen, die Veranstaltung zu einem vollen Erfolg werden zu lassen.