Die Eisenacher Fans feiern ihr Team auch am Freitagabend gegen Kiel bedingungslos an.

Eisenach Der ThSV Eisenach will Freitagnacht das Handball-Wunder schaffen. Im Bundesliga-Duell gegen den THW Kiel hoffen die Thüringer in Bestbesetzung auf die große Überraschung. Das sagen ThSV-Trainer Kaufmann und Kiels Wiencek vor dem heißen Tanz.

Kiels Abwehrrecke Patrick Wiencek weiß Bescheid. „Eisenach ist zu Hause immer gefährlich – für jede Mannschaft in der Bundesliga“, sagt der 34 Jahre alte Ex-Nationalspieler vor dem Duell Aufsteiger kontra Meister am Freitagabend (20 Uhr) in der restlos ausverkauften Werner-Aßmann-Halle. ThSV-Trainer Misha Kaufmann verspricht den Nordlichtern einen heißen Tanz. „In unserer Halle haben wir schon einiges abgerissen. Wir wollen jeden Tropfen Energie gemeinsam mit unseren Zuschauern zu ganz viel Emotionen, Leidenschaft und Herz nutzen, um den großen THW Kiel vor Probleme zu stellen“, so der Schweizer, der wieder auf sein bestes Aufgebot bauen kann.