Eisenachs Hallensportler leiden unter der Pandemie

Jürgen Lange (GutsMuths-Rennsteiglaufverein, links) übergibt an Michael Klostermann, Vorsitzender des SV Wartburgstadt Eisenach, eine Spende in Höhe von 3500 Euro.

Inklusive Gäste versammelten sich freiem Himmel im Innenhof des Treff 3 etwa 20 Sportfreunde zur Jahreshauptversammlung des SV Wartburgstadt (SVW) Eisenach. Wie ein roter Faden zog sich dann durch die Versammlung, was wegen der Pandemie an Veranstaltungen nicht wie geplant umgesetzt werden konnte: Zum Beispiel Schnellschach-Turnier, GutsMuths-Rennsteiglauf, Beachvolleyball-Cup und noch so allerhand mehr.