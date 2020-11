Manch ein Spieler von Fußball-Landesklässler FC Eisenach wird froh sein, dass in den kommenden vier Wochen das Mannschaftstraining ausfällt. Denn nach der 0:5 (0:2)-Heimniederlage gegen die SG Borsch war Coach Werner Heidemüller restlos bedient und setzte zu einem verbalen Rundumschlag gegen sein Team an.

„Ich bin total enttäuscht von der ganzen Situation. So wie wir hier auftreten, das ist beschämend“, redete der Coach Klartext. Den deutlichen Worten können vorerst jedoch keine drastischen Maßnahmen im Training folgen.

Wochenlang hatte der erst im Sommer aus Marksuhl gekommene Trainer seine schützende Hand über die junge Mannschaft gehalten, doch die fast ohne Gegenwehr kassierte sechste Saisonniederlage brachte das Fass zum Überlaufen. Heidemüller vermisste eigentlich alles, was im Fußball nötig ist.

„Spielerisch sind wir im Moment einfach nicht in der Lage, auch nur annähernd gegenzuhalten. Da müssen die andere Tugenden raus, da muss man laufen und fighten, aber das können wir auch nicht“, lautete die deprimierende Bestandsaufnahme des Mittsechzigers. Für den weiteren Verlauf der Saison macht er sich große Sorgen: „Ich weiß nicht, wie wir mit dieser Grundeinstellung die Klasse halten wollen. Wenn wir so weitermachen, gewinnen wir kein Spiel.“

Ratlos und zutiefst enttäuscht: Trainer Werner Heidemüller Foto: A. Zais

Zuvor hatte die Heidemüller-Elf vor der Nacht der Geister und Untoten eine blutleere, leblose Vorstellung abgeliefert. Den Gästen aus Borsch, bei denen nach mehrwöchiger Verletzungspause der Ex-Eisenacher Franz Strunz in der Anfangsformation stand, genügte unterm Strich eine durchschnittliche Leistung, um zweikampfschwachen und harmlosen Hausherren an Halloween viel Saures zu verpassen. Anfangs konnten die Eisenacher, bei denen Kapitän Patrick Scholz erkrankt ausfiel, das Geschehen offen halten. Ein Elfmeter, als Maximilian Seim am Fünfmetereck umgesenst wurde, brachte den FCE in der 25. Minute auf die Verliererstraße. René Melzer verwandelte sicher. Borschs Torjäger zeichnete sich auch für die Tore zwei (43.) und drei (58.) verantwortlich, wobei sich Eisenachs Defensive jeweils zu schülerhaft anstellte. Fünf Minuten vor dem 0:3 hatte Omer Naser Kasim wegen wiederholtem Foulspiels Gelb-Rot gesehen. In Unterzahl konnten die Gastgeber ihre Gegenspieler erst recht nicht mehr in Angst und Schrecken versetzen.

Borschs Torwartroutinier Carsten Schmelz wurde so gut wie gar nicht geprüft. Im siebten Spiel konnte 36-Jährige zum fünften Mal seinen Kasten sauber halten. Sein Gegenüber Leon Granzow – schon vor der Pause für den verletzten Dominik Werner gekommen – parierte in der 61. Minute einen Kopfball glänzend, doch den Abpraller versenkte Christian Schel reaktionsschnell zum 0:4. Im Verwaltungsmodus kontrollierte der Gast danach das Geschehen, ehe Strunz nach einem Eisenacher Ballverlust den Schlusspunkt setzte.

Deutlich wurde erneut, dass dem FCE 2020/2021 nicht nur die vielzitierten Typen, sondern auch der Teamgeist fehlen. Heidemüller: „Mein Ziel ist es stets, eine Mannschaft auf den Platz bringen, in der sich einer für den anderen einsetzt. Das ist bei uns leider überhaupt nicht zu sehen.“

Aber nicht nur auf dem Rasen, auch drumherum gab der FC Eisenach kein gutes Bild ab. Am Freitag hatte der geschäftsführende Vorsitzende Daniel Rudloff veranlasst, die Partie aus Infektionsschutzgründen ohne Zuschauer auszutragen. Selbst ein Vorstandsmitglied konnten diese Entscheidung nicht nachvollziehen und sprach von einem „Witz in Tüten“.

Am Spieltag entschloss sich der Verein dann kurzfristig, doch die Stadiontore zu öffnen, ohne Eintritt zu kassieren. Lediglich etwas mehr als 30 Besucher verirrten sich im weiten Rund. So gab es nur ein halbes Geisterspiel – mit einer ganz gruseligen Leistung der Gastgeber.