Eisenberg. Fußball-Verbandsliga: Eintracht Eisenberg gastiert am Samstag in Geratal. Ronny Böhme fehlt

Seinen 48. Geburtstag am Montag will Eisenbergs Trainer Thomas Lässig vor dem Fußball-Wochenende nicht in den Vordergrund rücken. „Natürlich würde ich mich über ein verspätetes Geschenk freuen, keine Frage. Hier geht es aber nicht um mich.“