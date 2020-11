Der Zeitpunkt für diese Nachricht überrascht schon etwas. Die Verantwortlichen des Eisenberger Mühltallaufes haben ihren nächsten Mühltallauf am 20. März 2021 abgesagt.

Es wäre eigentlich der 50. Lauf gewesen. Die Betonung liegt auf eigentlich. Da schon am 21. März 2020 die 49. Auflage wegen der damals aufkommenden Corona-Pandemie ausfallen musste, wird der nächste Lauf mit Start und Ziel an der Jugendherberge „Froschmühle“ erst am 19. März 2022 über die Bühne gehen. Es wird dann der 49. Lauf.

Günther Stierand (69), seit 2002 Vorsitzender des Mühltallaufvereins und Gesamtleiter des Laufes, bedauerte die Entscheidung für die Absage im Frühjahr 2021.

„Das war keine Einzelentscheidung. Wir haben im Vorstand beraten und sind übereinstimmend zu der Auffassung gekommen, den Lauf 2021 nicht durchzuführen“, sagte Stierand.

Kleine Planungssicherheit

Der wichtigste Grund war die fehlende Planungssicherheit. „Die Läufer fangen oft Anfang des Jahres an, ihre Läufe und Wettkämpfe zu planen. Mit unserem Nein weiß jeder Läufer Bescheid, dass es 2021 keinen Mühlltallauf geben wird.“

Den Lauf anders zu organisieren, von einem anderen Start aus und in Dreier- oder Fünfer-Gruppen, war keine Option. „Das lässt das Mühltal einfach nicht zu. Allein schon vom Transport der Läufer. Wir haben ja einen Shuttle organisiert mit kleinen Reisebussen. Das wäre alles zu gefährlich“, sagte Stierand.

Und den Mühltallauf eventuell als virtuellen Lauf anzubieten, dieses neue Form von Läufen übersteigt das Know-How der Mitstreiter. „Wir haben uns mit dieser Form noch gar nicht beschäftigt. Wir haben auch nicht die Technik dafür“, sagte der Gesamtleiter.

Günther Stierand, Vorsitzender des Mühltallaufvereins Foto: Jens Henning

Vom Tisch ist auch die Überlegung, den nächsten Mühltallauf zu einem späteren Zeitpunkt als im März anzubieten. Stierand vertritt dazu eine klare Meinung. „Es gibt zwar keine zentrale Stelle für die Lauftermine. Es wäre aber einfach nur unfair, wenn wir uns jetzt im Sommer oder im Herbst 2021 einen Sonnabend heraussuchen, unseren Lauf ausschreiben und damit anderen Läufen eventuell Konkurrenz zu machen. Das gehört sich nicht. Der Laufkalender ist in Thüringen sowieso eng gestrickt. Deshalb werden wir unseren Lauf auch nicht verschieben.“

Personell bleibt beim Mühltallauf alles wie bisher. Eigentlich sollte der 50. Eisenberger Mühltallauf 2021 Stierand letzter Lauf als Vereinsvorsitzender sein. Das hatte er schon vor vier Jahren verkündet. Das ist jetzt vom Tisch. „Ich mache weiter. Ich werde mich im Dezember 2021 wieder der Wahl stellen.“