Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eishockey vor Rekordkulisse: Rebellen gelingt die Revanche

In der Eishalle des Freizeitzentrums Gleisdreieck Waltershausen ist es zur Tradition geworden, dass sich die Eishockeyteams aus Waltershausen und Brotterode am vorletzten Tag des Jahres zum Spiel um den Inselsbergpokal gegenüberstehen. In der Vergangenheit gewannen die Ice-Rebells aus Waltershausen achtmal den Pokal, dreimal hieß der Pokalsieger WSV Steel Dogs Brotterode. Die Brotteröder siegten 2018, mussten die Trophäe jedoch nach dem 12. Duell wieder in Waltershausen lassen. Vor der Rekordkulisse von 450 Zuschauern gaben sich die Hausherren gegen die Hobbymannschaft diesmal keine Blöße und siegten standesgemäß mit 5:1 (0:1, 3:0, 2:0).

Die gastgebenden Ice-Rebells hatten sich viel vorgenommen und gaben traditionell jungen Nachwuchsspielern die Möglichkeit Wettkampfpraxis im Männerbereich zu sammeln. Beide Teams traten mit drei Sturmreihen an. Im ersten Drittel brachte Waltershausen viel Tempo ins Spiel, musste aber in der elften Spielminute das 0:1 durch Philipp Schwich hinnehmen. Er nutzte einen Fehlpass von Lukas Gliem, sprintete mit dem Puck über das gesamte Feld und ließ Thomas Eisenträger im Tor der Rebellen keine Abwehrchance. So ging es auch mit einer 1:0-Führung für die Steel Dogs in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel konnten die Rebellen ihren läuferischen Vorteil auch in Tore ummünzen. Innerhalb von 45 Sekunden klingelte es dreimal im Tor der Gäste. Sebastian Koppe und zweimal Timon Lämmerhirt fanden den Weg zum Torerfolg. Brotterode gab sich aber nicht geschlagen. Aus einer massiven Abwehr heraus gelangten den Steel Dogs immer wieder gute Angriffe. Im Schlussdrittel wurde Waltershausen deutlich überlegen und spielte klug über die Außenpositionen. In der 43. und 53. Spielminute erhöhte Christoph Grünewald zum 5:1-Endstand. So konnte das Eishockeyteam aus Waltershausen den Inselsbergpokal zum neunten Mal in Empfang nehmen und sich in der prall gefüllten Eishalle von den Fans feiern lassen. Als beste Spieler wurden Florian Hofmann (Waltershausen) und Tomas Horak (Brotterode) ausgezeichnet.

Neben dem Eishockeyspiel wollen beide Vereine traditionell zum Inselsbergpokalspiel auch gemeinnützige Zwecke unterstützen. Die Einnahmen aus Tombola sowie Bratwurst- und Glühweinverkauf wurden gespendet. Hinzu kamen private Spenden. Genannt seien hier die Mitarbeiter des Diakonischen Altenheims Sarepta in Waltershausen, die 110 Euro locker machten. So kam eine stolze Summe von 1622 Euro zusammen. Daraus erhalten die Aktion „Wasser für alle“ in Kenia und die Organisation „Helfende Engel Gotha“ jeweils 811 Euro Unterstützung für ihre Projekte. „Es war ein äußerst gelungener Abend mit einer tollen Atmosphäre“, freute sich Ice-Rebells-Vereinschef Peter Bake.

In der Landesliga setzen die Waltershäuser die Saison am Samstag, 11. Januar, fort. Im Heimspiel gegen die Kickelhahn Rangers aus Ilmenau strebt das Team um Kapitän Philipp Lindner den zweiten Saisonsieg an. Ein weiteres Benefizspiel steigt indes am 28. Februar, wenn sich die Rebellen mit dem Waltershäuser Feuerwehr-Team „Firefighter Muscle“ messen.

Tore: 0:1 Schwich (11.); 1:1 Koppe (25.); 2:1 Lämmerhirt (26.); 3:1 Lämmerhirt (26.), 4:1 Grünewald (43.); 5:1 Grünewald (53.), Strafen: Waltershausen 2, Brotterode 12.