Adler Mannheim holen Nationalspieler Bergmann zurück

Kehrt in die DEL zurück: Lean Bergmann.

Mannheim. Der deutsche Eishockey-Nationalspieler Lean Bergmann kehrt zu den Adler Mannheim zurück. Der Stürmer unterschrieb beim DEL-Club einen Vertrag bis 2023, teilten die Baden-Württemberger am Montag mit.

Bergmann spielte zuletzt für die San Jose Sharks, der Verein aus der nordamerikanischen Liga NHL einigte sich mit Bergmann jedoch auf eine Auflösung des noch ein Jahr laufenden Vertrags.

In der NHL kam er auf 13 Einsätze. Bei der vergangenen Weltmeisterschaft gehörte der 22-Jährige, der schon 2019 ein Arbeitspapier in Mannheim unterschrieben hatte, zur deutschen Mannschaft, die in Lettland das Halbfinale erreichte.

