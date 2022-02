DEL ändert wegen Corona-Krise Abstiegsregel

Neuss. In der Deutschen Eishockey Liga (DEL) droht in dieser Saison doch nur einem Club der Abstieg.

Aufgrund der Coronavirus-Pandemie sei die Regelung angepasst worden, und es werde keinen zweiten Absteiger geben, teilten die DEL und die DEL2 mit. Darauf habe man sich in Gesprächen geeinigt. Der Aufstieg des Meisters aus der Zweiten Liga sei aber weiter möglich.

Der Rot-Weiß Erfurt Newsletter Wir versorgen Sie einmal in der Woche mit aktuellen Nachrichten, Hintergründen und exklusiven Interviews rund um den Thüringer Traditionsverein FC Rot-Weiß Erfurt. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Weil der eigentlich wieder eingeführte Abstieg in der vergangenen Saison aufgrund der Corona-Krise ausgesetzt worden war, treten in dieser Saison ausnahmsweise 15 Clubs in der DEL an. Dies könnte nun auch in der kommenden Spielzeit der Fall sein. Als sportlicher Aufsteiger kommen allerdings nur die Löwen Frankfurt infrage.

Die DEL strebt an, die Liga spätestens zur Saison 2023/2024 wieder auf 14 Clubs zu reduzieren. Im Falle eines Aufsteigers werden in der kommenden Saison demnach zwei Clubs absteigen.

© dpa-infocom, dpa:220218-99-190167/2