Transfermarkt Eishockey-Nationalspieler Karachun bis 2025 in Schwenningen

Schwenningen Einen Tag vor dem Start in die neue Saison der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben die Schwenninger Wild Wings vorzeitig den 2024 auslaufenden Vertrag mit Nationalspieler Alexander Karachun verlängert. Der Stürmer habe nun bis zum Sommer 2025 in Schwenningen unterschrieben, teilte der Verein am Donnerstag mit.

