Eishockey-Toptalent Seider auf Leihbasis nach Mannheim

Mannheim. In der unsicheren Coronavirus-Situation kehrt Eishockey-Toptalent Moritz Seider vorübergehend zu den Adlern Mannheim zurück. Der 19-Jährige werde von den Detroit Red Wings ausgeliehen, teilte der deutsche Meister von 2019 mit.

Der Nationalspieler, der im vergangenen Sommer an sechster Stelle vom NHL-Team aus Detroit gedraftet worden war, kann damit am Training und an den Spielen der Mannheimer teilnehmen. Die Leihvereinbarung könne "jederzeit durch Detroit beendet werden", teilten die Adler mit.

Unklar bleibt, ob und wie oft der Verteidiger tatsächlich zum Einsatz kommen könnte. Die Champions Hockey League startet zwar Anfang Oktober, die Saison in der Deutschen Eishockey Liga soll aber erst am 13. November beginnen. Noch ist der NHL-Auftakt nicht absehbar, doch dann könnte Seider auch bereits wieder in die USA gerufen werden.

"Die Leihe ist ein klarer Vertrauensbeweis der Red Wings, der uns sehr ehrt. Moritz findet bei uns perfekte Bedingungen vor, um sich fit zu halten und hoffentlich auch Spielpraxis zu sammeln", sagte Adler-Manager Jan-Axel Alavaara.

In seinem ersten Jahr in Nordamerika war Seider nicht in der stärksten Liga der Welt zum Einsatz gekommen, er spielte stattdessen für Detroits Farmteam Grand Rapid Griffins in der AHL. Seider hatte diesen Sommer kürzlich als besonders entscheidend für seine Karriere bezeichnet. Für die derzeit laufende Saisonfortsetzung der NHL hatte sich Detroit nicht qualifiziert.

