Nach zehn Niederlagen: Kölner Haie gewinnen erstmals in 2022

Köln. Nach zehn Niederlagen nacheinander haben die Kölner Haie ihre Negativserie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) gestoppt.

Gegen die Iserlohn Roosters setzten sich die Kölner von Trainer Uwe Krupp knapp mit 4:3 (1:0, 0:1, 3:2) durch. In eigener Halle mussten die Kölner nach einem zwischenzeitlichen 4:1 zittern, am Ende reichte es aber für den ersten Sieg in diesem Jahr. Der kanadische Stürmer Quinton Howden war als zweifacher Torschütze erfolgreich. Nationalmannschaftskapitän Moritz Müller leistete im zweiten DEL-Spiel nach seiner Olympia-Teilnahme zwei Torvorlagen. In der Tabelle belegen die Haie Platz zehn.

© dpa-infocom, dpa:220220-99-218797/2