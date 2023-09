Eiskirmes statt Anschub-Test in Oberhof

In Oberhof können die Besucher am kommenden Sonntag bei der 1. Eiskirmes auf der Start-Trainingsstrecke selbst mal einen Schlitten anschieben.

Oberhof. Weil nicht mehr genug Bobteams zum Anschubwettkampf nach Oberhof kommen, veranstaltet der Bob Racing Club Thüringen am Sonntag ein Familienfest.

Am kommenden Sonntag steigt die 1. Oberhofer Eiskirmes. Der Bob Racing Club (BRC) Thüringen, Heimat der Olympiasieger Christopher Grotheer (Skeleton) und Lisa Buckwitz (Bob), richtet die Premiere dieses bunten Familienfestes an der Eisschlange aus.

„Weil unser Anschub-Wettkampf in diesem Jahr ausfällt, suchten wir nach einer anderen Idee im Herbst, um die Leute an die vereiste Startstrecke zu locken“, erklärte Bob-Olympiasieger und Trainer Martin Putze. Die Absagen von Sportlern und Teams aus anderen Bundesländern hätten sich zuletzt gehäuft, so dass eine internationale deutsche Meisterschaft keinen Sinn mehr ergeben hätte, erklärt Putze. „Das ist sehr schade, weil wir unseren Sport im Bob, Skeleton und Rodeln doch so ganz gut schon vor der Saison präsentieren konnten.“

Trotzdem wollen die Sportler und Mitglieder des BRC mit den Fans feiern. Es wartet eine Hüpfburg, der Rost glüht und ab 15 Uhr gibt es 50 Liter Freibier. Besonders attraktiv: die Besucher können sich auf der Startstrecke selbst beim Anschieben der Schlitten versuchen. Ein Shuttledienst vom Oberhofer Stadtplatz zur Bahn ist eingerichtet.

Auf den Anschubtest müssen die Sportler bis Ende Oktober warten. Am 21. Oktober überprüfen die Bundestrainer intern die Form ihrer Athleten, weil die Saison diesmal erst im Dezember beginnt.

1. Oberhofer Eiskirmes, Sonntag 11 bis 20 Uhr, in der Eisarena Thüringen