„Ich bin stolz auf meine Jungs!“ Seit Sonntagabend steht fest: Die Eispiraten Crimmitschau haben vorzeitig den Nord-Ost-Pokal gewonnen. Durch die Niederlage der Lausitzer Füchse gegen die Rostock Piranhas im Penaltyschießen, ist den Westsachsen der Turniersieg nicht mehr zu nehmen.

Für Cheftrainer Mario Richer ist es unterdessen viel mehr als nur der Sieg eines Vorbereitungsturniers. 13 Punkte konnten die Eispiraten während ihrer sechs Partien einheimsen. Nur eine einzige Niederlage mussten die Crimmitschauer hinnehmen beim 3:6 gegen die Lausitzer Füchse am 14. Oktober. Wenn auch alle anderen Kontrahenten, zu welchen die Dresdner Eislöwen, die Lausitzer Füchse und die Rostock Piranhas zählen, weniger Spiele auf dem Konto haben. So wird das Heimspiel der Piranhas gegen die Eislöwen aufgrund der Hallensperrung in Rostock und der vergeblichen Suche eines Ausweichtermins gar nicht ausgetragen.

Zudem wird das erste Aufeinandertreffen der Dresdner und der Weißwasseraner in der DEL2-Saison mit in die Wertung einbezogen.

Titel als Motivationsschub

Cheftrainer Mario Richer blickt mehr als positiv auf den Cup zurück und sieht einige gute Aspekte. „Wann haben die Eispiraten zuletzt einen Titel gewonnen? Auch wenn es ein Vorbereitungsturnier ist – wir haben den Nord-Ost-Pokal für uns entschieden. Das ist ein Fakt und das ist sehr gut.“

Für den kanadischen Eishockeylehrer ist es ein positives Omen für die anstehenden Aufgaben und ein Schritt in die richtige Richtung: „Wir haben gegen starke Gegner gute Leistungen gezeigt. Oftmals haben wir uns auch nach Rückständen zurückgekämpft und Moral bewiesen. Ein gutes Zeichen für die Zukunft“.

Der Headcoach der Westsachsen, der sich seit seiner Vertragsunterschrift im Mai über seinen ersten Titel freuen darf, ist stolz auf seine Truppe: „Sie spielten mit Stolz, Intensität und zeigen viel Professionalität während dieser gesamten Corona-Zeit.“ Richer glaubt zudem, dass es eine gute Sache für den ganzen Club sowie die Anhänger ist, die sich schließlich lange nach einem Titel ihres Teams sehnen mussten: „Jeder Sieg ist wichtig“, powert der 55-Jährige und ergänzt: „Wir haben den Fans zeigen können, dass wir ein Team sind, welches über die ganze anstehende Saison hinweg mit jeder anderen Mannschaft konkurrieren kann“.

Und er freut sich für die jungen Spieler. „Die Nachwuchsspieler haben gezeigt, dass sie mit uns spielen können und im Team vollkommen akzeptiert sind. Haben wir Verletzte oder einen Spieler, der keine gute Woche hat, können die jungen Spieler einspringen. Das ist eine gute Sache.“