Eispiraten Crimmitschau schießen sich aus Mini-Krise

Die Eispiraten Crimmitschau haben ihr letztes Heimspiel des Kalenderjahres 2020 für sich entscheiden können. Doppeltorschütze Daniel Weiß, Patrick Pohl und Mathieu Lemay erzielten die Treffer beim 4:1-Erfolg für die Eispiraten.

Anders als in den letzten Partien wirkten die Mannen von Cheftrainer Mario Richer schon zum Start recht agil – wenn auch weiterhin Leistungsträger wie Kelly Summers, Vincent Schlenker und dieses Mal auch Petr Pohl fehlten. Wieder mit dabei war hingegen Carl Hudson, der die Begegnung in Dresden noch verletzungsbedingt verpasste. Ein nicht unbekanntes Gesicht sorgte jedoch für den ersten Treffer des Abends. Und das zu Gunsten der Gäste. Robbie Czarnik hatte nach feinem Anspiel kein Problem, Eispiraten-Goalie Mark Arnsperger mit seiner Direktabnahme zu bezwingen – 0:1 (6.).

Immer wieder übten die Crimmitschauer Druck aus und nahmen die harte Gangart an. Nur die Tore fehlten lange. Bis zur 18. Minute: Mathieu Lemay setzte sich gleich gegen zwei Towerstars-Akteure mit feinen Finten durch und bediente Daniel Weiß, der den Puck in den Winkel donnerte. Eine Minute vor der Pausensirene legten die Pleißestädter nach. Patrick Pohl traf nach einer schönen Einzelaktion zum mittlerweile durchaus verdienten 2:1 (19.).

Pfosten steht mehrfach im Weg

Die Ravensburg Towerstars kamen sichtlich motiviert aus der Kabine. Doch es waren die Eispiraten, die erneut einnetzten. Im Powerplay zog André Schietzold ab, vor dem Tor fälschte Daniel Weiß in einer durchaus undeutlichen Situation noch unhaltbar ab – 3:1 (25.). Auch in der Folge blieben die Eispiraten gefährlich und boten dem Top-Club der DEL2 durchaus Paroli. Marius Demmler und Timo Gams trafen in einer Druckphase der Westsachsen nur den Pfosten. Auf der Gegenseite musste aber auch Arnsperger immer wieder eingreifen – zudem half einmal die Latte mit.

Im Schlussabschnitt lieferten sich dann beide Teams vor leeren Rängen einen weitaus offenen Schlagabtausch, in welchem beide Torhüter immer wieder gut parieren konnten. In einem offensivgeführten Spiel ergaben sich nämlich immer wieder gute Möglichkeiten auf beiden Seiten. Mathieu Lemay war es schließlich, der in der 51. Minute den Schlusspunkt setzte. Mit seinem Hammer in das kurze Eck stellte er auf sehenswerte Art und Weise auf 4:1. Und das ging, betrachtet man die volle Distanz dieser Partie, auch so in Ordnung. So stabilisierte sich die Mannschaft von Trainer Mario Richer gerade defensiv und wusste auch im Vorwärtsgang immer wieder zu überzeugen.