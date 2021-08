Eispiraten: Patrick Pohl vor skandinavischem Wochenende

Crimmitschau. Eishockey: Stürmer Patrick Pohl spielt für Bremerhaven in der Champions Hockey League

Die Eispiraten Crimmitschau müssen an diesem Wochenende neben Goalie Luka Gračnar nun kurzfristig auch auf Stürmer Patrick Pohl verzichten.

Der 31-jährige Offensivmann wird an diesem Wochenende durch eine Leihe mit dem DEL-Kooperationspartner der Westsachsen, den Fischtown Pinguins aus Bremerhaven, an der Champions Hockey League teilnehmen.

„Wir müssen am Wochenende auch auf Patrick Pohl verzichten. Allerdings freuen wir uns sehr für ihn, da er die Möglichkeit erhält, sich in der Champions Hockey League zu beweisen“, erklärt Cheftrainer Marian Bazany.

Pohl war am Abend schon mit den Pinguins bei TPS Turku in Finnland im Einsatz und spielt außerdem am Sonntag beim schwedischen Vertreter Växjö Lakers (14.35 Uhr). Planmäßig wird er in der kommenden Woche in Crimmitschau erwartet, wo er dann wieder ins Teamtraining der Eispiraten einsteigen soll. Eispiraten-Teammanager Ronny Bauer hatte sich gemeinsam mit Bremerhavens Teammanager Alfred Prey über das kurze Leihgeschäft von Patrick Pohl verständigt.

In Bremerhaven trifft Patrick Pohl unter anderem auch auf Patch Alber und Mitch Wahl, mit welchen er bereits in Crimmitschau zusammen spielte. Zudem lernt „Blacky“ bereits seine neuen Mitspieler Gregory Kreutzer und Tamás Kánya kennen, die bereits seit einiger Zeit am Training im Norden teilnehmen.

Die Eispiraten fiebern dagegen schon dem ersten Heimtest entgegen. Am Sonntag 17 Uhr gegen den Herner EV können die Westsachsen erstmals seit langer Zeit wieder Zuschauer im Kunsteisstadion begrüßen. Der Verein bittet seine Fans allerdings, sich an die Hygienevorschriften zu halten, die ab 26. August in Sachsen gelten. Zugelassen sind nur Besucher, die nachweislich getestet, geimpft oder genesen sind. Für den Test reicht jedoch ein Schnelltest. Maskenpflicht herrscht dort, wo die Abstände nicht eingehalten werden können