Letztes Highlight in der DEL2-Hauptrunde war das Sachsenderby der Eispiraten gegen Weißwasser, hier mit Patrick Pohl gegen die Füchse Daniel Schwamberger (10) und Ondrej Pozivil. Rund 159.000 Euro erbrachte nun eine Spendenaktion für die ausgefallenen Playdownspiele.

Eispiraten verlosen heute Abend Preise aus Spendenaktion

Die Eispiraten Crimmitschau haben die Zahlen ihrer Crowdfunding-Kampagne aufgearbeitet.

Insgesamt brachte die Spendenaktion dem Eishockey-Zweitbundesligisten 158.591,82 Euro ein. 1585 Spender beteiligten sich an der Aktion, welche am Ende mehr als erfolgreich abgeschlossen wurde. 150.000 Euro wurden von den Eispiraten als Spendenziel herausgegeben. Diese werden nun auch ihre angekündigte Radtour zum ersten Auswärtsspiel nach Dresden vorbereiten. Dabei soll gemeinsam mit den Fans ein unglaubliches Erlebnis gestaltet werden.

In den kommenden Wochen werden dazu weitere Informationen folgen. Alle Abläufe werden nun intern geprüft und aufgearbeitet.

Unter allen Teilnehmern an der Crowdfunding-Kampagne gibt es am heutigen Donnerstagabend eine Verlosung. So werden unter anderem die Gewinner von Michael Bitzers Maske, einer Dauerkarte, eines Pittsburgh-Cap von Dominik Kahun oder von einem signierten FSV Zwickau-Trikot gesucht.

Die Losfee wird dabei Eispiraten-Spieler Dominic Walsh sein, der die Gewinner per Zufallsgenerator ermittelt. Die Unterstützer, welche sich mit mindestens zehn Euro an der Crowdfunding-Kampagne der Eispiraten beteiligt haben, erhalten demnächst auch ihre Dankeschön-Pakete. Übrigens werden die Namen der Unterstützer auf dem Mannschaftsbus und den Saisontrikots 2020/21 verewigt.

Die Eispiraten bedanken sich damit für den „überwältigenden Zuspruch bei ihrer Spendenaktion. Einmal mehr haben wir gezeigt, was in dem Eishockey-Standort Crimmitschau steckt. Das verdient von uns eine große Anerkennung und Respekt – Crimmitschau sind wir nur zusammen“, sagt Pressesprecher Aaron Frieß.