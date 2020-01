Eisschnellläufer Patrick Beckert ist heiß auf WM-Medaille

Das alte Jahr hat Patrick Beckert an jenem Ort ausklingen lassen, wo er sich am wohlsten fühlt – auf dem Eis-Oval. Auf das Training am Silvestertag wollte der 29 Jahre Eisschnellläufer des ESC Erfurt nicht verzichten. Denn wenn er bei der Einzelstrecken-WM in Salt Lake City (13. bis 16. Februar) um einen Platz auf dem Podium kämpfen will, darf er auch in der Vorbereitung nicht nachlassen. „Die Konkurrenz wird immer größer. Über die 10.000 Meter können neun Mann um eine Medaille mitlaufen“, sagt Beckert, der sich zu genau jenem Kreis zählt.

Dass er auf dem Weg zum Saisonhöhepunkt den richtigen Speed aufgenommen hat, belegen die Resultate. Platz elf, zehn, acht, sechs – in dieser Reihenfolge steigerte sich der Erfurter im Weltcup von Rennen zu Rennen. „Klar könnte es so weitergehen. Wenn ich top-fit bin, dann ist vieles möglich“, sagt Beckert.

Hohe Reisestrapazen für WM-Quali

Sich aber überhaupt erst einmal für die WM zu qualifizieren, war gar nicht so einfach. Ungewöhnlich hoch waren die Reisestrapazen zwischen den Weltcups in Weißrussland, Polen und Kasachstan, wo ein einziges 10.000-m-Rennen über das WM-Ticket entschied. „Da waren eine clevere Planung und ein disziplinierter Tagesablauf sowie eine gesunde Ernährung besonders wichtig. Denn schon eine kleine Erkältung hätte alles zunichtemachen können.“ Platz acht in der kasachischen Hauptstadt Nur-Sultan aber sicherte ihm den WM-Startplatz.

Nachdem er im November bei der deutschen Meisterschaft in Inzell die Titel Nummer 21 und 22 abräumte, ließ er sich auch von Rang elf zum Weltcup-Auftakt in Minsk über die 5000 Meter nicht aus der Ruhe bringen. Selbst der norwegische Weltmeister Sverre Lunde Pedersen kam in jenem Rennen nur auf Rang 14, der niederländische Weltklasseläufer Sven Kramer lag als 13. ebenfalls hinter Beckert. Entscheidend für ihn war, dass er sich danach jedes Mal steigern konnte.

Deutschlands bester Langstrecken-Eisschnellläufer hat einen klaren Plan auf dem Weg zur WM und geht dabei keine Kompromisse ein. Auf einen EM-Start verzichtet er zugunsten einer zielgerichteten Vorbereitung auch diesmal. „Liebend gerne würde ich mal bei der EM antreten. Aber sie passt einfach nicht in die Planung“, sagt Beckert über die kontinentalen Titelkämpfe vom 10. bis 12. Januar in Heerenveen.

Bahncheck vier Wochen vor WM-Start

Dafür fliegt der Thüringer am 18. Januar erstmals vier Wochen vor der WM an den Ort des Geschehens, um vor allem für die schweren 10.000 Meter gerüstet zu sein. In Salt Lake City bestreitet Beckert noch einen Testwettkampf, bevor beim Weltcup in Calgary (7./8. Februar) die Generalprobe ansteht.

Auf der Olympiabahn von 2002, wo damals die Erfurter Sprinterin Sabine Völker zweimal Silber und eine Bronzemedaille eroberte, fühlt sich auch Beckert richtig wohl. Hier lief er vor zwei Jahren die 5000 Meter in deutscher Rekordzeit von 6:07,02 Minuten und will auf jener Strecke am 13. Februar einen guten WM-Start hinlegen.

Zwei Tage später soll im 10.000-m-Rennen alles passen, nachdem er im Februar 2017 in Südkorea in 12:52,76 Minuten eine weitere deutsche Bestmarke aufstellte und WM-Bronze holte. „Daran orientiere ich mich. Ich will diese Zeit bei der Weltmeisterschaft unterbieten“, sagt Beckert. Vielleicht würde das sogar zur dritten WM-Medaille seiner Karriere reichen. Nur eines möchte der Sportsoldat nicht noch einmal erleben. Nämlich jenen bitteren Moment wie bei der Heim-WM vor zehn Monaten, als er in Inzell die Bronzemedaille um zwei Tausendstelsekunden verpasst hatte. Auch deshalb will er jetzt nichts dem Zufall überlassen.