Eisschnelllauf: ESC-Sprinter stützt WM-Hoffnungen in Heerenveen

Erfurt. Mit vier Sportlern um Frontmann Moritz Klein stellen die Erfurter ein Drittel des deutschen Aufgebots. Die Erwartungen halten sich in Grenzen. Das lässt Raum für Überraschungen.

Die ersten Schritte auf dem Eis der Thialf-Arena fühlten sich am Mittwoch wesentlich besser an. Eine Woche lang schleppte sich Moritz Klein mit einer Erkältung nach den letzten beiden Weltcups in Polen herum. Rechtzeitig vor der Weltmeisterschaft ist das gute Gefühl zurück und der Ehrgeiz beim Erfurter Eisschnellläufer groß, die Saison beim am Donnerstag beginnenden Höhepunkt in Heerenveen erfolgreich zu beenden.

„Wenn wir alles geben, kann vieles passieren“, sagt der 22 Jahre alte Erfurter. Kämpferisch schaut er dabei auf den Teamsprint-Wettbewerb am Donnerstagabend. Und hoffnungsvoll zugleich. Gemeinsam mit Niklas Kurzmann (Berlin) und dem mit in Erfurt trainierenden Münchner Hendrik Dombek geht er mit dem Ziel ins Rennen, so weit wie möglich in die Weltspitze zu laufen.

Vor dreieinhalb Monaten war dem Sprint-Trio das gelungen. An gleicher Stelle liefen die drei zum Weltcup-Auftakt auf den fünften Rang, kurz darauf Calgary mit deutschem Rekord auf den siebten. Auch das letzte Rennen in Tomaszow (Polen) nährt mit dem sechsten Platz Zuversicht auf einen gelungenen Start in die viertägigen Titelkämpfe.

Ein solcher Auftakt verliehe der 13-köpfigen Mannschaft der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) Auftrieb. Denn so sonnig, wie es am Dienstag etwa noch im Mekka der Kufen-Asse war, als Moritz Klein das Fahrrad zum Einrollen nach draußen stellte, sind die Aussichten nicht. DESG-Sportdirektorin Nadine Seidenglanz spricht von zwei, drei Top-Acht-Platzierungen, die im Idealfall erreicht werden können.

Der Teamsprint der Männer gehört dazu. Auf seiner Spezialstrecke, den 1000 Meter, kann Moritz Klein ebenfalls unter die Top Ten kommen. Er ist einer der wenigen im deutschen Team, die während der Weltcup-Saison kontant in der A-Gruppe gelaufen sind. Mit Rang sechs schaffte der ESC-Sprinter im November in Heerenveen sein bestes Einzelergebnis.

Für ihn wird es indes beinahe ein Kaltstart. „Ich weiß noch nicht, wie ich darauf sein werde“, sagte Moritz Klein Anfang der Woche. Nach den beiden Wochenenden in der frostigen Halle in Tomaszow musste er wegen einer Erkältung pausieren, fühlt sich nun aber ausgeruht.

„Ich kann mir vorstellen, dass es eine gute Sache wird“, sagte Andreas Behr gerade auch mit Blick auf den Teamsprint. Der Erfurter Trainer ist mit vor Ort und weiß, dass angesichts der Leistungsdichte in der Welt vieles für einen der vorderen Plätze passen muss.

Mit vier Startern stellt die ESC Erfurt fast ein Drittel der gesamten Mannschaft. Neben Klein und Dombek, der sich über die Zeit auch für die 1000 Meter qualifizieren konnte, startet Stefan Emele als 27. im Gesamt-Weltcup über 1500 Meter. Felix Maly hofft, im Massenstart neben Felix Rijhnen (Frankfurt) auf den Sprung ins Finale. Langstrecklerin Josie Hofmann, die sich zuletzt in die A-Gruppe gekämpft hatte, läuft in der Mannschaftsverfolgung.