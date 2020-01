Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Eisschnelllauf: Junioren-DM startet am Freitag

Einer der Saisonhöhepunkte für die Eisschnelllauf-Talente des ESC Erfurt startet am Freitag – und das in heimischer Halle: Bei den deutschen Juniorenmeisterschaften der Altersklassen A bis D gehören einige Erfurter Starter zu den Favoriten. So auch die frischgebackene Erfurter Nachwuchssportlerin des Jahres, Victoria Stirnemann. In der nach ihrer Mutter Gunda Niemann-Stirnemann benannten Eishalle starten am Freitag (13 Uhr bis etwa 18.30 Uhr) die ersten Wettkämpfe. Am Samstag geht es von 12 bis etwa 19.30 Uhr weiter. Am Sonntag (10 bis etwa 13.30 Uhr folgen die Staffelläufe und Teamsprints sowie die Nebenwettbewerbe der Damen und Herren. Weitere Infos unter www.eisschnelllauf-erfurt.de.