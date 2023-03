Erfurter Eissprinter bei WM auf Platz fünf

Heerenveen. Bei den Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften in Heerenveen läuft der Erfurter Moritz Klein mit Niklas Kurzmann und Hendrik Dombek auf Platz fünf.

Die deutschen Sprinter haben zum Auftakt der Eisschnelllauf-Weltmeisterschaften im niederländischen Heerenveen eine Medaille knapp verpasst. Das Trio um den Erfurter Moritz Klein, den in Erfurt trainierenden Münchner Hendrik Dombek sowie dem Berliner Niklas Kurzmann lief am Donnerstagabend im Team-Sprint in 1:21,01 Minuten auf Platz fünf und verfehlte Bronze um 1,21 Sekunden. Den Titel gewann Kanada vor den Niederlanden und Norwegen.

Zuvor hatte Felix Rijhnen über 5000 Meter Rang elf belegt. Dem Olympia-13. aus Frankfurt/Main fehlten bei seinem WM-Debüt in 6:25,65 Minuten 16,71 Sekunden auf Sieger Patrick Roest aus den Niederlanden. Der Olympia-Zweite verwies in 6:08,94 Minuten den Italiener Davide Ghiotto (6:11,12) deutlich auf Rang zwei. Bronze holte Bart Swings aus Belgien in 6:13,06 Minuten.

Über 3000 Meter der Frauen war die Berlinerin Michelle Uhrig in 4:19,15 Minuten nicht über den 19. Platz hinausgekommen. Weltmeisterin wurde Ragne Wiklund aus Norwegen in 3:56,86 Minuten vor der favorisierten Olympiasiegerin Irene Schouten aus den Niederlanden (6:57,40). Bronze ging an die bereits 35-jährige Martina Sablikova aus Tschechien in 3:58,35 Minuten.

Den Team-Sprint der Frauen gewann Kanada in 1:26,29 Sekunden vor den USA (1:26,58) und China (1:27,86). Das deutsche Trio Katja Franzen, Anna Ostlender (beide Inzell) und Lea Sophie Scholz (Berlin) belegte in 1:31,56 Minuten den siebten und letzten Platz.