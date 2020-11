Vorübergehend geschlossen: Wie Patrick Beckert ohne Wettkämpfe durchhält

Der obligatorische Testlauf eine Woche vor den deutschen Meisterschaften ist gelungen. Sogar eine schnellere Zeit als vor einem Jahr stand im Ergebnisprotokoll. Aber nach der Verschiebung der nationalen Titelkämpfe auf unbestimmte Zeit und der Absage der ersten Weltcups braucht Eisschnellläufer Patrick Beckert ein für ihn auf diese Weise ungewohntes Durchhaltevermögen.

„Die Situation ist nicht einfach, aber entscheidend ist die Gesundheit. Ich trainiere jetzt einfach weiter, um zu 100 Prozent fit zu sein, wenn die ersten Wettbewerbe wieder möglich sind“, sagte der beste deutsche Langstreckenspezialist vom ESC Erfurt angesichts des Stillstandes in seiner Sportart auf unbestimmte Zeit. Immerhin: Als Kaderathlet ist ihm das regelmäßige Training auch während des November-Lockdowns möglich.

Verharren im Training

Dabei könnte normalerweise die Saison aus seiner Sicht wie geplant beginnen. Vor zwei Wochen absolvierte er in der heimischen Gunda-Niemann-Stirnemann-Halle einen Test über die 3000 Meter und lief in 3:45,81 Minuten eine vielversprechende Zeit. Der 30-Jährige war auf dieser Strecke sogar 1,5 Sekunden schneller als beim Test genau ein Jahr zuvor an gleicher Stelle. Am Ende der zurückliegenden Saison stand seine dritte WM-Bronzemedaille, die er in Salt Lake City in deutscher Rekordzeit noch krönte.

Nun aber müssen er und seine Eisschnelllauf-Kollegen im Training verharren, nachdem zuletzt auch die für das vergangene Wochenende geplanten deutschen Meisterschaften vorläufig abgesagt wurden. Ein Wettkampf in Inzell, also im nur wenige Kilometer vom Lockdown bereits seit längerem stillgelegten Berchtesgadener Land, sei nicht darstellbar gewesen, hieß es vom Verband. „Die Gesundheit ist nicht verhandelbar. Nur wenn es uns gelingt, den wirklich sehr komplexen Anforderungen, die uns diese so besondere Krise auferlegt, gerecht zu werden, wird es auch wieder Wettkämpfe geben können“, sagte Matthias Große, der Präsident der Deutschen Eisschnelllauf- und Shorttrack-Gemeinschaft (DESG).

Eine Kommission, zu der auch Verbandsarzt Gerald Lutz aus Erfurt und Marian Thoms als Geschäftsführer des ESC Erfurt gehören, soll ein Anti-Corona-Pandemie-Konzept erarbeiten, das langfristig die Austragung von nationalen Veranstaltungen ermöglicht. Erarbeitet werden soll ein Papier, das unabhängig von den Infektionszahlen die Sicherheit der Teilnehmer auch unter den sich täglich ändernden Bedingungen gewährleistet.

Eisschnelllauf-Welt steht bis mindestens Jahresende still

Wie fragil die Situation sein kann, erlebte der Verband schon vor drei Wochen. Zwei namentlich nicht genannte Eisschnellläufer aus dem Nationalkader wurden im Rahmen des Trainingslagers in Inzell positiv auf das Coronavirus getestet, die dortige Arena daraufhin geschlossen und die gesamte Mannschaft vorübergehend in einen Lockdown geschickt.

Während in anderen Sportarten wie Biathlon, Ski nordisch, Bob, Skeleton und Rodeln mit neuen Weltcup-Kalendern der Winter geplant wird, steht die Eisschnelllauf-Welt mindestens bis Jahresende still. Nach der Absage der Veranstaltungen im polnischen Tomaszow-Mazowiecki (13. bis 15. November), in Stavanger (20. bis 22. November), Salt Lake City (4. bis 6. Dezember) und Calgary (11. bis 13. Dezember) hatte der niederländische Verband ein Blasen-Konzept vorgelegt.

Demnach sollten an drei aufeinanderfolgenden Wochenenden im November und Dezember in Heerenveen die Weltcups ausgetragen werden. Dazu lag dem Council des Weltverbandes ISU ein Papier vor. Einige ISU-Mitglieder äußerten jedoch Bedenken, zu den Wettbewerben anzureisen. Die Funktionäre kamen zu dem Schluss, eine solche Option käme zu früh, weshalb nun über die Durchführung zu Beginn des neuen Jahres nachgedacht wird.

Genau darauf hofft nun auch Patrick Beckert im eigentlich so wichtigen vorolympischen Winter. Denn interne Tests, wie zuletzt in Erfurt, sind vielleicht ein wichtiges Indiz, aber eben kein internationaler Vergleich. „Das ist wie im Fußball. Ein Testspiel kann man nicht mit der Champions League vergleichen."

