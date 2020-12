Elxleben und Wetzlar: Unzertrennlich

Emotionaler Motivator: Angetrieben von ihrem Erfolgscoach Michael Engel gewannen die Elxlebener zuletzt zwölfmal in Folge gegen Lahn-Dill.

Elxleben. Thuringia Bulls gegen Lahn-Dill – im deutschen Rollstuhlbasketball-Klassiker steht es vor dem Duell am Samstag 22:20. Eine Bildergeschichte:

Lehrgeld gezahlt: Bis 2015 hatte im Duell Lahn-Dill gegen Thuringia Bulls (hier Joakim Linden) stets der Rekordmeister aus Wetzlar die Nase vorn. Foto: Sascha Fromm

Es war der deutsche Meistertitel, der so leicht zu gewinnen war wie kaum ein anderer. Bis 2011 ging die Trophäe für das beste nationale Rollstuhlbasketball-Team quasi konkurrenzlos an den RSV Lahn-Dill aus Wetzlar. Auch dann, als ein kleines Dorf aus Thüringen vor neun Jahren in die Bundesliga aufstieg, waren die Wetzlarer erstmal noch eine ganze Weile eine Klasse für sich. 2012 bis 2015 wurden sie ebenfalls Meister und Pokalsieger.