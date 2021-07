EM-Finale 2021: Oliver Schmidt kommentiert live im ZDF

Mainz/London. Das letzte Spiel bei der Fußball-EM steht vor der Tür. Übertragen wird das Spektakel im Free-TV. Auch der Kommentator steht fest.

Oliver Schmidt kommentiert überraschend für das ZDF das Endspiel der Fußball-Europameisterschaft (hier gibt es alle Infos zum EM-Finale) zwischen England und Italien (Sonntag, 21.00 Uhr). Als Co-Kommentator wird am Sonntagabend Sandro Wagner für den TV-Sender vom das Spiel im Londoner Wembley-Stadion berichten. Das bestätigte ZDF-Sportchef Thomas Fuhrmann der Deutschen Presse-Agentur.

Für Schmidt ist es eine Endspiel-Premiere bei einem großen Fußballturnier. Der 49 Jahre alten Sportreporter hatte seinen ersten großen Einsatz für das Zweite bei der Weltmeisterschaft 2010. Seit 1995 hat er beim ZDF in verschiedenen Positionen gearbeitet. Als Favorit für das EM-Finale in London galt Béla Réthy, auch Claudia Neumann war in der Verlosung. Sie wäre die erste Frau gewesen, die im TV ein Finale eines großen Männer-Turniers kommentiert.

Kommentator des EM-Finales: Oliver Schmidt löst Béla Réthy ab

Sportreporter Oliver Schmidt kommentiert das EM-Finale im ZDF. Foto: dpa

Oliver Schmidt löst damit den deutlich erfahreneren Béla Réthy ab, der seit der Europameisterschaft jedes der sechs Finalspiele live kommentiert hat, die das ZDF in Absprache mit der ARD übertragen durfte. Réthys letzter Auftritt bei der EM war somit das Halbfinale zwischen England und Dänemark (2:1 nach Verlängerung) am Mittwochabend, wo er allerdings nicht die glücklichste Figur am Mikrofon gemacht hat ().

EM-Finale 2021: Alle Infos auf einen Blick

Begegnung: England gegen Italien

Datum: 11.07.2021

Anstoß: 21.00 Uhr

Spielort: Wembley-Stadion, London, England

Schiedsrichter: Björn Kuipers (Niederlande)

TV-Übertragung: ZDF (Free-TV + kostensloser Live-Stream), MagentaTV (kostenpflichtiger Live-Stream)

TV: ZDF erzielt mit England gegen Dänemark Top-QuoteNach dem EM-Turnier wir der inzwischen 64 Jahre alte Réthy für das ZDF von den Olympischen Spielen in Tokio berichten und kommentiert unter anderem die Eröffnungsfeier am 23. Juli. Bevor sich der Kommentator in den Ruhestand verabschiedet, wird Réthy für das Zweite auch noch Spiele der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar kommentieren. (dpa mit fs)