Endlich wieder ein Auswärtssieg für Jenas Korbjäger

Karlsruhe. Die Zweitliga-Basketballer von Science City Jena haben ihren dritten Platz in der Pro A verteidigt. Bei den Karlsruhe Lions gelang den Thüringern ein am Ende sicherer 87:82 (47:37)-Auswärtssieg. Nach fünf Niederlagen in fremden Hallen in Folge durften die Jenaer endlich wieder einen Erfolg feiern. Bester Korbjäger war Alex Herrera mit 21 Punkten.

Nach technischen Problemen mit der Uhr wurde die Partie kurz nach dem Start einige Minuten unterbrochen. Danach setzte sich Jena, ohne den verletzten Topscorer Dennis Nawrocki, langsam ab. Vor allem Justin Leon glänzte besonders bei den Rebounds. 19:16 hießt es nach dem ersten Viertel. Auch das zweite Viertel ging an Science City. Neuzugang Kamau Stokes traf nun. Die Tempoerhöhung brachte einen zweistelligen Vorsprung zum 47:37.

Die Jenaer Fans dachten, sie könnten schon früh feiern. Denn dem Team von Headcoach Steven Clauss gelang nach der Pause ein Traumstart im dritten Viertel. Nach dem 47:37 erhöhte Jena auf 17 Punkte Vorsprung (60:43). Neuzugang Kavin Gilder-Tilbury machten seinen ersten Dreier für Jena. Die abstiegsgefährdeten Karlsruher, die das Hinspiel in Jena nur hauchdünn 76:74 verloren hatten, schienen erledigt. Doch dann fehlte dem Favoriten wieder einmal die Konstanz und die Lions kamen tatsächlich auf 64:59 heran. Im finalen Viertel war der Vorsprung plötzlich auf 62:64 geschmolzen. Doch dann stoppte Jena den Gastgeber wieder. Matt Vest schaffte spät seine ersten Punkte zum 76:66. Der starke Brad Loesing blieb nervenstark mit einem Dreier zum 86:76. Am Ende landeten erleichterte Jenaer einen 87:82-Sieg.