Entschleunigung bei Iris Opitz

Der Köstritzer Leichtathletik-Sportplatz ist mit einem großen Vorhängeschloss gesichert. Der Trainingsbetrieb pausiert wie allerorts zumindest bis nach den Osterferien.

Betroffen ist auch Sprinterin Iris Opitz. Die 53-Jährige holte noch im Februar bei den Deutschen Hallen-Meisterschaften der Senioren in Erfurt jeweils Bronze über 60 und 200 Meter. Am letzten Sonnabend wollte sie mit dem Flugzeug ins portugiesische Braga aufbrechen, um dort an der Senioren-Europameisterschaft unterm Hallendach teilzunehmen. Doch daraus wurde nichts. Die kontinentalen Titelkämpfe wurden bereits Anfang März wegen der Entwicklung rund um das Corona-Virus abgesagt. „Für mich war das, als hätte jemand den Stecker gezogen. Ob es dieses Jahr noch irgendwelche Wettkämpfe und in welcher Form auch immer geben wird, ist reine Spekulation. Also geht es mehr oder weniger darum, sich fit und bereit zu halten. Sportliche Höchstleistungen sind unter diesen Voraussetzungen nicht mehr zu erwarten“, meinte Iris Opitz, die im Sommer ohnehin nur die Thüringer und die Deutschen Meisterschaften auf dem Schirm gehabt hätte.

„Die Weltmeisterschaft im kanadischen Toronto wollte ich in diesem Jahr ohnehin weglassen“, verriet sie, die noch im vorigen September einmal Gold, zweimal Silber und einmal Bronze bei der Senioren-EM in Venedig geholt hatte.

Jetzt heißt es erst einmal für jeden einzelnen Sportler, nicht ganz aus der Übung zu kommen. „Im Park oder im Wald gibt es genügend Möglichkeiten dafür. Allerdings handelt jeder in Eigenverantwortung. Auch das eine oder andere Workout wird es geben. Ansonsten findet für mich gerade eine erzwungene Entschleunigung meines Lebens statt. Manchmal gibt es wichtigere Dinge als den Sport. Oma und Opa sind zu versorgen. Im Garten ist ebenfalls genug zu tun. Wir setzen gerade einen Zaun“, sagt die Sprinterin. 2021 will sie aber auf jeden Fall noch einmal angreifen. Dann finden im japanischen Kansai im Mai die World Master Games statt. „Die sind mein Fernziel, weil das so eine Art Olympische Spiele der Senioren-Sportler sind. Dann starte ich auch schon in der neuen Altersklasse“, verriet die Köstritzerin. „Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg. Ich will nicht zu weit planen“, hatte sie schon im letzten September gesagt. Wie recht sie damit hatte ...