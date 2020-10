Erfolgreiche Erfurter beim „Oberschenkelmassaker“

Nachdem der GutsMuths-Rennsteiglaufverein bei strikter Einhaltung der Covid-19-Richtlinien endlich grünes Licht für den größten Waldlauf der Saison auf dem Rennsteig erhielt, zog es über 800 Läuferinnen und Läufer aus allen Teilen Deutschland auf den Kammweg bei Masserberg. Mit der SG „Rennsteig“ Masserberg holte sich der Rennsteiglaufverein einen kompetenten und engagierten Ausrichter ins Boot, um das Jubiläum für alle Teilnehmer zu einem unvergesslichen Erlebnis werden zu lassen. Um den traditionellen Rennsteig-Herbstlauf insbesondere bei der 30. Austragung noch attraktiver zu gestalten, wurde erstmal ein Trail-Running über 30 km mit insgesamt 1200 Höhenmetern ins Programm aufgenommen. „Damit werden wir einem Trend für die immer jüngere Läuferklientel gerecht, die extreme sportliche Herausforderungen im Gelände sucht“, sagte Christoph Beetz vom Veranstalter.

Erwartungsgemäß setzte sich zur Premiere der Gewinner des Rennsteig-Supermarathons von 2016, Marc Schulze (jK running) aus Dresden in 2:33,20 Stunden vor André Fischer (Citylauf-Verein Dresden/2:40,59 h) durch (wir berichteten). Der Ex-Erfurter Fischer lobte die Idee, nun endlich auch einen Trail auf dem Rennsteig durchzuführen: „Man glaubt es kaum, dass man auch im Mittelgebirge einen sehr anspruchsvollen Trail ausrichten kann.“

Gießmann und Gundel liefern passendes Symbol

Darüber freute sich auch Andrea Gießmann (LTV Erfurt). Im vergangenen Jahr wurde die Triathletin über 20 km Dritte. Diesmal ging die 42-Jährige über den 30-km-Trail an den Start und bewältigte den hammerharten „Oberschenkelmassaker“-Kurs in 3:17,38 Stunden. Dass sie sich den Sieg mit der Hessin Sabine Gundel teilen musste, störte sie nicht. „Das war heute mein Ersatzlauf für den ausgefallenen Dreiländer-Marathon am Bodensee“, sagte Gießmann und deklarierte den gemeinsamen Erfolg als passendes Symbol zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung. Einen starken Trail lieferte auch Martin Allheilig (ORC Squad Erfurt) ab: Unter 209 Teilnehmer wurde er 29. (3:22,11 h).

Über 20 km war ein starkes Feld, mit vielen ehemaligen GutsMuths-Rennsteiglaufsiegern, am Start. Marcel Krieghoff (SC Impuls Erfurt), der 2014 und 2015 Streckenrekorde aufstellte und im Vorjahr erneut gewann, peilte auf der neuen Strecke über 21,7 km seinen vierten Sieg an. Doch er hatte die Rechnung ohne Marcel Bräutigam (Rennsteiglaufverein) gemacht. Nach langer Wettkampfpause ließ sich der Erfurter den Sieg in 1:16:22 h nicht nehmen. „Die heute praktizierte Wettkampfform ist nicht so mein Ding, ich laufe viel lieber Mann gegen Mann“, so Bräutigam.

Hygienekonzept verhindert direktes Duell der Besten

Aufgrund des Hygienekonzepts durfte nur bei entsprechenden Abständen zu je 25 Läufern im Block gestartet werden. So erfuhr Krieghoff erst nach seinem Lauf, dass Bräutigam 1:40 Minuten schneller war. Christoph Weigel (Rennsteiglaufverein) komplettierte in 1:18:56 h den Erfurter Dreifachsieg. Benjamin Ott (Team Wohlleben) aus Erfurt überraschte in 1:31,14 h als Elfter.

Über 10 km feierte Alexander Kull (HSV Weimar) in 33:32 min seinen vierten Sieg in Folge. Moritz Sparbrod (SC Impuls Erfurt) wurde bei seiner Herbstlaufpremiere in 35:32 min Zweiter. Sein Vereinskamerad Maximilian Hoyer wurde in 41:44 min auf Platz elf. Clara Kinzel (ESC Erfurt) wurde in 44:56 min Gesamtvierte und gewann die Altersklasse W20.