Erfolgreiche Kliem-Züge hieven Erfurt Nord auf Rang fünf

Er ist vielleicht der Gewinner überhaupt beim FC Erfurt Nord: Niklas Kliem. In der Vorsaison in der Fußball-Landesklasse nicht selten Edelreservist, ist der 20-jährige, wieselflinke Außenbahnspieler eine Etage höher aus der Stammelf des Thüringenliga-Aufsteigers nicht mehr wegzudenken.

Beim 4:0-Heimsieg gegen den 1. FC Sonneberg hob sein Trainer Christian Stieglitz ihn aus einer geschlossen starken Truppe noch einmal gesondert heraus, meinte schlicht: „Er war überragend.“ Nicht ohne Grund, denn in einer ersten Halbzeit, in der der diesjährige Aufsteiger den letztjährigen zum Teil vorführte, war Kliem der Auffälligste.

So kam es nicht von ungefähr, dass er es war, der die bis dato klar dominanten, weil aggressiv pressenden und spielfreudigen Gastgeber nach gut einer halben Stunde in Führung schoss: Nach abgewehrter Ecke verhinderte Wetzold an der Mittellinie mit einem starken Ballgewinn den Gästekonter, seinen langen Ball verlängerte Eckermann zu Kliem, der ihn wuchtig ins rechte Eck donnerte (35.).

Als Maulhardt, der zu Spielbeginn einen Elfmeter verschoss, mit gutem Laufweg die Sonneberger Deckung auseinanderzog, fand Metschulat den am langen Pfosten frei stehenden Decker, der auf 2:0 stellte (42.). Mit dem Pausenstand waren die Sonneberger, dessen Trainer ihnen für den ersten Durchgang das Thüringenliga-Niveau absprach, gut bedient.

Das wollte sein Team nicht auf sich sitzen lassen und steigerte sich, ohne jedoch Gefahr auszustrahlen. Dafür war die Nord-Abwehr, Garant für die Heimsiege gegen die Ligamitfavoriten Eisenberg und Arnstadt, auch diesmal zu stark. Sonnebergs Gefährlichste, Gottschalk und Göhring, waren nahezu abgemeldet. Und vorn hatten die Erfurter, die auf Rang fünf kletterten, noch nicht genug: Ost eroberte den Ball und steckte zu Kliem durch, dessen Querpass Weidner veredelte (85.). Deckers Traumtor, per Dropkick aus 30 Metern zum 4:0 (89.), war der passende Schlusspunkt.