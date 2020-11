Erfolgreiche Premierensaison für Jannes Fittje

Es ist ein gutes Gefühl, mit dem Jannes Fittje aus der beendeten ersten Saison bei den ADAC GT Masters herausgeht. Beim abschließenden Rennwochenende in Oschersleben fuhr der 21-Jährige aus Langenhain zusammen mit seinem Partner David Jahn noch einmal auf die Plätze 14 und acht, wobei im ersten Rennen das Qualifying (nur Platz 18) ein besseres Resultat verhinderte.

„Unsere Geschwindigkeit im Porsche war gut. Leider konnten wir im Rennen nicht so viel umsetzen, da es auf dem Kurs sehr schwierig ist, zu überholen“, sagt Fittje. Dass am zweiten Renntag mit Platz acht erneut eine Top-10-Platzierung für das Küs Team 75 Bernhard zu Buche stand, verdeutlichte das mehrfach in der Saison angedeutete Potenzial des Rennstalls.

In seiner Premierensaison holte Fittje nicht nur Rang 17 in der Gesamtwertung, sondern mit 268,5 Punkten auch Platz zwei der Juniorenwertung. Ganze 1,5 Punkte fehlten in der Gesamtabrechnung zum Sieg, den sich der drei Jahre ältere Tim Zimmermann sicherte. Das tut irgendwie schon etwas weh, doch nahm es der Thüringer sportlich. „Natürlich ist das ärgerlich, wenn ich nur an unsere Strafe auf dem Nürburgring denke. Da fehlen uns 20 Punkte. Aber für das erste Jahr ist die Leistung absolut ok. Darauf kann ich aufbauen“, meint Fittje.

Mit dem Abschluss in Oschersleben ist die Masters-Serie nun beendet. Das bietet in den nächsten Wochen eine Bestandsaufnahme für beide Seiten. Was hat funktioniert, was nicht? Hat sich das Fahrer-Duo gefunden? Sind die angestrebten Ziele erreicht worden? Es sind Fragen wie diese, die sich das Küs-Team, aber auch Fittje stellen.

Erste Gespräche über Vertragsverlängerung geführt

Ob der Langenhainer auch nächste Saison im Cockpit des Porsche 911 GT3 R sitzt, wird sich zeigen. „Es wurden schon Gespräche geführt, aber bis es zu einer Entscheidung kommt, dauert es noch ein wenig. Wir werden sehen, ob wir wieder zusammenfinden“, sagt Fittje. Denn neben der sportlichen Situation wird der Rennstall schauen müssen, wie sich die Folgen von Corona auf die Wirtschaftlichkeit auswirken.

Fittje selbst macht keinen Hehl daraus, gerne weiter in der GT Masters-Serie weiterfahren zu wollen. Mit seinem zweiten Platz in der Juniorenwertung hat der 21-Jährige viele Argumente, die nicht nur für ein weiteres Engagement sprechen, sondern mit denen man auch bei Sponsoren vorstellig werden kann. „Vielleicht gelingt es mir, noch den einen oder anderen neuen Partner zu finden. Wenn man sportlich überzeugen kann, merken sich das die Sponsoren“, sagt der Rennfahrer.

Bis zur Entscheidung, in welchem Cockpit Fittje in der neuen Saison sitzt, bleibt dem Thüringer jedoch noch Zeit für andere Sachen. Zwar kann er seinem zweiten Hobby, dem Fußballspielen beim Landesklässler FSV Waltershausen, derzeit nicht nachgehen, da der Trainingsbetrieb und die Liga unterbrochen sind. „Fit halten werde ich mich aber auf jeden Fall“, sagt er.

Außerdem kann er sich nun umso mehr dem Studium der Wirtschaftswissenschaften widmen. Nach dem „Uni-Umzug“ von Leipzig nach Jena hat er die Karriere nach der Karriere im Blick. Im Januar und Februar stehen die Klausuren an. „Da bleibe ich dran. Es ist wichtig, dass man sich ein zweites Standbein aufbaut.“