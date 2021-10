Erfolgreicher Heimspielauftakt für Culture City Weimar

Weimar. Weimarer Basketballer gewinnen gegen Bamberg 85:76 und klettern auf den vierten Regionalliga-Platz

Er war Ende Februar 2020 der letzte Heimsieg von Culture City Weimar in der Asbachhalle, bevor das Regionalliga-Spieljahr 2019/2020 Corona-bedingt abgebrochenen wurde, der knappe 85:82-Erfolg gegen Bamberg, mit dem sich die Thüringer viel zu früh aus der Saison verabschieden mussten. Gegen denselben Kontrahenten und mit einem fast identischen Resultat eröffnete das junge Team von Cheftrainer Farsin Hamzei am Wochenende die Heimspielsaison 2021/2022. Der mit viel Lokalkolorit auflaufende Kader der Weimaer bezwang den favorisierten Gast aus Franken am Samstagnachmittag mit 85:76 und klettert in das Tabellenmittelfeld auf den vierten Platz. Unter den 79 Besuchern, 100 Zuschauer sind laut Hygienekonzept erlaubt, befanden sich zahlreiche Kinder, die das Spiel lautstark und mit viel Begeisterung verfolgten.

In einem zunächst sehr offensiv geprägten Duell legten die Ilmstädter ein atemberaubendes Tempo vor und erspielten sich im Verlauf des Auftaktviertels einen 31:25-Vorsprung. Auch nach dem Start in den zweiten Abschnitt blieb die Mannschaft von Kapitän Julian Foerster der tonangebende Part. Konzentriert spielend und hochprozentig abschließend, verabschiedete sich Culture City Weimar mit einer deutlichen 58:38-Führung in die Halbzeitkabine. Dafür geriet nach dem Start in das dritte Viertel deutlich mehr Sand ins Getriebe der Thüringer. Die Bamberger Gäste nutzten diese Phase, um bis zur 30. Minute auf 69:62 zu verkürzen und in Schlagdistanz zu bringen. Doch das junge Team aus Weimar fand im Schlussabschnitt die richtigen Antworten, distanzierte die Franken, um einen gleichermaßen verdienten wie wichtigen Heimsieg einzufahren.

„Das war ein sehr wichtiger Sieg und eine gute Reaktion der Jungs auf die Niederlage in Ansbach“, sagt Hamzei nach dem erfolgreichen Heimspielauftakt. „Wenn man das erste Spiel nicht gewinnt, besteht immer die Gefahr, dass man gleich zum Saisonbeginn in einen Strudel abdriftet, aus dem man sich im Verlauf des Spieljahres nur schwer befreien kann. Insofern sind wir hochzufrieden mit dem Resultat, gleichwohl sich unser Team phasenweise zu sorglos präsentiert hat. Die Jungs sind gut in die Partie gestartet, haben taktische Inhalte gut umgesetzt und konnten sich bis zur Halbzeit einen komfortablen Vorsprung erkämpfen. Nach dem Auftakt in die zweite Hälfte hat unsere Mannschaft zunächst ohne Dynamik und ohne Energie gespielt. Bamberg hat diese Phase bestraft, unsere Fehler effektiv genutzt und Punkt um Punkt verkürzt. Erst nachdem sich die Jungs im Schlussviertel wieder gefangen hatten und an den Auftritt der ersten Halbzeit anknüpfen konnten, haben wie das Spiel letztendlich verdient gewonnen. Ein Lob an Julian Foerster, der mit seiner starken Leistung als Kapitän Verantwortung übernommen hat und in der wichtigen Phase vorangegangen ist,“ sagt Farsin Hamzei.

Der Sieg gegen Bamberg ist nach der 75:65-Auftaktniederlage beim Meisterschaftsanwärter in Ansbach eine erste sportlich wichtige Beruhigungspille, nachdem die Ilmstädter im Rahmen ihres Auftaktprogramms an den ersten drei Spieltagen gleich die sportlich dicksten Brocken in dieser Hinrunde zu bewältigen haben.