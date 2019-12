Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter als Favoritenschreck

Beim Landesranglistenturnier der jüngsten Badmintonspieler konnten die Talente des gastgebenden 1. Erfurter BV den Heimvorteil zu einigen Erfolgen nutzen. So sicherte sich Jonas Litzrodt im Doppel der U17 mit Onne Thamm aus Ilmenau überraschend Bronze und eliminierten auf dem Weg dorthin in der ersten Runde die Weimarer Favoriten. Die größte Überraschung gelang dem großgewachsenen zwölfjährigen Litzrodt beinahe in der ersten Runde im Einzel. Eine unglücklich Auslosung bescherte ihm die Nummer 1 im 17 Teilnehmer starken Feld. Mit einer reifen Leistung gewann er gegen den späteren Turniersieger Max Kessler (Ilmenau) den ersten Satz sicher mit 21:16 und hatte im zweiten Durchgang sogar zwei Matchbälle. Doch dem Favoriten gelang ein glückliches 23:21 in der Verlängerung. Der Erfurter musste dann im dritten Satz verletzt aufgeben. Beachtlich: Im Finale hatte der Ilmenauer gegen den an Nummer 2 gesetzten Weimarer Ohlow weitaus weniger Probleme.

Simon Kurth konnte als Neunjähriger im Zwölferfeld der U13 ein Match für sich entscheiden und wurde am Ende Achter. Im Doppel mit Till Besser (Gera) gab es für ihn Rang vier. Den vierten Platz erreichte auch Leny Ley Schubert bei den U17-Mädels. Silber holte sie im Doppel mit Annatoli Loukidou aus Bad Frankenhausen.