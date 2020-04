Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter auf Wanderschaft: Irrgarten unter der Milchstraße

Bisher kannten Günter Pohl und Gerhard Reiper vom Lauf- und Triathlon-Verein Erfurt aus dem Sauerland nur die Weihnachtsbäume, die jährlich zur Adventszeit in Erfurt verkauft werden. Dass es dort noch mehr gibt, davon konnten sich die Beiden als Teilnehmer des Extrem-Extrem-Wanderevents direkt überzeugen. Sie erzählen ihre Geschichte mit all ihren Schwierigkeiten:

Wir hatten innerhalb der Wanderzeit von 48 Stunden über 157 Kilometer mit 3200 Höhenmetern genügend Zeit und auch Muße, die Landschaft in uns aufzunehmen und es als tolles Erlebnis zu empfinden. Die Laufszene ist uns reichlich bekannt, Marathonläufe und alle Strecken bis zu 100 Kilometer, dagegen war für uns eine Langstreckenwanderung Neuland. Da sich unsere Lebensjahre nun schon deutlich bemerkbar machen, kam uns ein Bericht von Ute Richter über die erfolgreiche Teilnahme 2018 in unserer Vereinszeitung gelegen, etwas Neues, Langsameres zu probieren.

Also auf, angemeldet waren wir schnell. Nur unsere Familien erfuhren von unserem Vorhaben. Das tiefere Nachdenken darüber, wie wir 157 Kilometer ohne wesentliche Pausen bewältigen würden, ließ leichte Zweifel aufkommen. Die Konsequenz daraus war eine Probenacht in unserem Steigerwald, dem geliebten Laufareal am Stadtrand. Von 19 Uhr bis zum nächsten Tag 4 Uhr bewältigten wir 45 Kilometer, hatten nach unserer Meinung alle wichtigen Erfahrungen gesammelt und trödelten mit der Gewissheit, Extrem-Extrem zu schaffen, langsam nach Hause.

Das Zusammentreffen in Willingen, die Begrüßung der „Verrückten“ untereinander war unspektakulär, aber herzlich. Der Start auch. Uns war das Tempo von mehr als fünf km/h hoch auf den Langenberg (843 Meter) zu zügig. Außerdem musste der erste Stein aus dem Schuh entfernt werden. Schnell waren wir am Ende des Feldes. Dort waren unsere Mitwanderer genauso freundlich und gesprächsbereit wie wohl überall im Wanderfeld. Schöne Gespräche hatten wir und immer war die Hoffnung gegenwärtig, das Ziel zu erreichen. Mit Sabine und Michael aus Bad Arolsen waren wir bis Kilometer 22 zusammen. Sie brachten uns so manches über Land und Leute näher. Dann verloren wir uns, fanden uns aber später wieder.

Die erste Verpflegungsstelle mit Gulaschsuppe bedeutete für uns zwar eine kleine Pause, doch kurz danach waren wir wieder auf der Strecke. So war es an allen neun Kontroll- und Verpflegungsstellen. Große Freude darauf, kleiner Halt und wieder waren die körperlichen Gefühle im Tal des Elends.

So ging es Teilstück um Teilstück durch die erste Nacht, den folgenden Tag, noch eine Nacht und den folgenden halben Tag. Dann war das Ziel erreicht. Auch das war unspektakulär. Diese Wanderung war eben kein Laufwettbewerb. Es gab kein applaudierendes Publikum, keinen üppigen Zieleinlauf mit Musik und Siegerehrung. Der „Lohn“ war eine Erinnerungsurkunde mit handgeschriebenen Namen und der Zielzeit – und eine Fülle wunderbarer Eindrücke und Erlebnisse. Über den eigenen aufkommenden Stolz sagen wir nichts. Eines war völlig anders: nämlich die von Herzen kommenden Gratulationen, das Ziel erreicht zu haben, von vielen, auch von Unbeteiligten.

Was machte das Besondere des Extrem-Extrem aus? Da gibt es vieles. Natürlich die Länge der Strecke, dann das ewige Auf und Ab von 3200 Metern Aufstieg und Abstieg. Die Dunkelheit, die Sorge, den richtigen Weg zu finden, die Sicht auf den Sternenhimmel und ganz unerwartet auf die Milchstraße am Himmel. Zu Hause in Erfurt ist sie schon lange nicht mehr zu sehen und nur noch eine Erinnerung an unsere Jugendzeit. Kamen wir eigentlich noch vorwärts? Die vielen Kehren schienen uns in einen Irrgarten zu führen. Die mitfühlende Betreuung an jeder Verpflegungsstelle. Die Bemühungen um uns waren wohltuend. Offene Wünsche blieben nicht übrig. Immer begleiteten uns beim Weitergehen die besten Wünsche für den nächsten Wanderabschnitt. Allen, die an diesen Tagen für uns so viel getan haben, ein herzliches Dankeschön!

Mit einbrechender Dunkelheit merkten wir übrigens, dass die stationären Wegmarkierungen schwer zu finden waren. Julia aus München und Martin aus Erding waren unsere Rettung, denn sie hatten elektronische Hilfen. Wir folgten ihnen mit Abstand. Sie verliefen sich, wir auch. Von da an waren wir ein wunderbares Team, lernten uns näher kennen, nahmen aufeinander Rücksicht, sprachen uns Zuversicht zu und erreichten zusammen glücklich das Ziel. Ohne sie hätten wir uns total verfranzt. Wie schön es ist, mit jungen Leuten zu wandern!

Die Spitzenwanderzeiten werden immer kürzer. Sicher wird oft gelaufen. Wir taten es auch manchmal. Ist das im Sinne dieser Wanderveranstaltung? Verbieten kann man es niemandem und kontrollieren schon gar nicht. Aber vielleicht sollte in der Ausschreibung ein Satz stehen, dass das Laufen nicht zum Ehrenkodex zählt und eigentlich verpönt sein sollte.

Eine neue Erfahrung: Bei uns Läufern geht alles schnell. Für zehn Kilometer braucht der Freizeitsportler mittleren Alters etwa eine Stunde. Als Geher braucht man mehr als das doppelte. Wir mussten lernen, dass das Wandern deutlich länger dauert, aber auch mehr Genusszeit beinhaltet. Der geübte Läufer kennt bei Strecken bis zu 100 Kilometer keine Blasen an den Füßen. Über 100 km sind wir auch nicht mehr resistent. Das war eine ungewollte und wertvolle Erkenntnis.

Kommen wir im nächsten Jahr wieder? Günter nicht – weitere Herausforderungen warten auf ihn. Gerhard eventuell, wenn mich jemand unbedingt zum Mitgehen auffordert. Der Weihnachtsbaum aus dem Sauerland wird uns beim nächsten Mal nicht nur erfreuen, sondern zugleich die Erinnerung an das Extrem-Extrem wachhalten.