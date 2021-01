Erfurter Basketballer Rowell Graham-Bell: Der kraftvolle Feingeist

Seit einem Monat in Erfurt, bestreitet der Engländer Rowell Graham-Bell coronabedingt erst am Mittwoch sein erstes Spiel für die Löwen.

Erfurt. Man könnte ihn durchaus mal irgendwo mit Stift und Zeichenblock antreffen, in die Ferne schweifend, die Menschen und die Umgebung auf Papier verewigend. Denn während Rowell Graham-Bell, der neue Engländer im Trikot der Basketball-Löwen Erfurt, seiner Position des Power Forwards entsprechend auf dem Spielfeld kraftvoll und dynamisch agiert, so ist er in der Freizeit als begeisterter Zeichner eher ein Feingeist.

Aktuell ist jedoch sowohl das Eine als auch das Andere mit Einschränkungen verbunden. Denn obwohl der 26-jährige Engländer schon seit einem Monat in Erfurt ist, darf er pandemiebedingt erst am Mittwoch (18 Uhr, Riethsporthalle) im Heimspiel gegen den Tabellenzweiten Ulm sein Debüt für seinen neuen Pro-B-Klub geben. „Und zum Zeichnen ist es mir draußen momentan zu kalt“, sagt der Mann aus London lachend in feinem Britisch-Englisch, „da würde ich maximal ein Foto machen und es daheim auf Papier bringen, von der Stadt habe ich ohnehin noch nicht viel sehen können.“

Zweite Corona-Zwangspause verhinderte fünf Spiele

Seit Graham-Bell Anfang Dezember nach Erfurt kam, war für ihn an einen normalen Alltag als Leistungssportler nicht zu denken. Von den seitdem angesetzten fünf Spielen konnten die Löwen keines bestreiten. Schon bei seiner ersten Auswärtsfahrt nach Karlsruhe gab es beim gegnerischen Team einen Corona-Fall, die Erfurter mussten unverrichteter Dinge wieder abreisen. Danach wurden zum zweiten Mal im Saisonverlauf Erfurter Spieler positiv getestet, sodass die weiteren vier Spiele ebenfalls ins Wasser fielen. Durch die beiden Corona-Zwangspausen haben die Erfurter von zwölf Partien erst drei bestreiten können, sodass jetzt ein Mammutprogramm ansteht. „Das war schon verrückt bisher. Momentan ist eben alles genauso wenig planbar wie das Wetter bei uns in England“, lässt sich der 1,96-Meter-Hüne die Laune nicht verderben, obwohl ihn die Quarantäne einige Tage dazu zwang, sich in seiner neuen kleinen Erfurter Wohnung fitzuhalten.

Seit 31. Dezember wieder im Mannschaftstraining, ist der Erfurter Neuzugang aufgeregt vor dem ersten Spiel: „Wir haben eine coole, junge Truppe. Ich will mit meiner Erfahrung und Ruhe auf dem Feld vorangehen und mit den Jungs was erreichen.“

Fünf Brüder, zwei Schwestern und jede Menge Arbeitsmoral

Er selbst spielt erst organisiert Basketball, seit er 15 ist. Vorher probierte sich Graham-Bell, der im von Immigranten geprägten Stadtbezirk Camberwell im Süden Londons aufwuchs, als Boxer. Interesse am Basketball hatte er auch da schon, „aber ich wusste nicht, wo es in der Nähe einen Verein gab“. Erst Basketballtrainer Steven Bucknall, den er seitdem als sein Vorbild bezeichnet, ebnete ihm durch eine Trainingseinheit in seiner Schule den sportlichen Weg. Graham-Bell spielte fortan bei den Lewisham Thunder.

Dank guter Arbeitsmoral („die hat mir mein Vater beigebracht“), Talent und Auffassungsgabe holte Graham-Bell schnell das auf, was ihm die schon länger Basketball spielenden Teamkollegen und Gegner voraushatten. So schaffte er es ins Nachwuchs-Nationalteam der U16 bis U20 und später, kurz vor Ausbruch der Corona-Pandemie, um ein Haar sogar in den britischen Männerkader um NBA-Profi Luol Deng. „Ich bin knapp am 24-Mann-Kader gescheitert, aber das will ich nachholen“, sagt Graham-Bell, der fünf Brüder und zwei Schwestern hat, kämpferisch.

Sechs Jahre in Spanien, drei Monate in Island

Auf Vereinsebene verfeinerte er seinen IQ fürs Spiel in Spanien, dem erfolgreichsten europäischen Basketball-Land. Von 2014 bis 2020 spielte er für drei Vereine, half Valladolid sogar beim Aufstieg in die zweite Liga. Nach einem dreimonatigen Abstecher nach Island („unglaublich spannend, unglaublich teuer“) folgte er am 8. Dezember dem Lockruf der Löwen.

Nach Wochen zum Vergessen wollen die Erfurter jetzt, hoffentlich ohne weitere Corona-Pausen, das verzerrte Bild in der Pro B Süd gerade rücken. Mit Rowell Graham-Bell, dem Hobbyzeichner aus Süd-London.