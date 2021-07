Erfurter Derby zum Auftakt der Fußball-Landesklasse

Erfurt. Am 15. August empfängt die SG An der Lache/Concordia den SV Blau-Weiß Büßleben. Thüringenligist FC Erfurt Nord startet mit einem Auswärtsspiel.

Mit der Veröffentlichung des Spielplans hat die Rückkehr zur sportlichen Normalität auch für die Thüringenligisten und Landesklässler des Fußballkreises Erfurt-Sömmerda Konturen angenommen.

Der FC Erfurt Nord startet nach seiner starken, aber abgebrochenen Aufstiegssaison in der Thüringenliga mit einem Auswärtsspiel. Am 14. August (Samstag, 15 Uhr) ist Nord bei der SG TSV Gera-Westvororte zu Gast, die er in der Vorsaison daheim 2:0 besiegt hatte. Eine Woche später ist beim Heimauftakt der 1. SC Heiligenstadt zu Gast.

Die Landesklasse-Staffel 2 startet direkt mit einem Erfurter Derby. Am 15. August (15 Uhr) empfängt die SG An der Lache/Concordia den SV Blau-Weiß Büßleben. Zur gleichen Zeit ist Motor Gispersleben in Wüstheuterode zu Gast. Tags zuvor beginnt der FSV Sömmerda auswärts in Arenshausen, Walschleben empfängt Artern.