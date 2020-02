Erfurter Eisschnellläufer Dombek erlebt WM-Premiere

Im Land der aufgehenden Sonne stand auch Hendrik Dombek ein Lächeln ins Gesicht geschrieben. Als der Eisschnellläufer ein paar Tage vor Weihnachten beim Weltcup im japanischen Nagano über die 1000 Meter in 1:10,09 Minuten eine neue persönliche Bestzeit aufstellte, hatte er sich damit zugleich erstmals in seiner Karriere für eine Einzelstrecken-Weltmeisterschaft qualifiziert.

„Ich war natürlich erleichtert, dass ich endlich belohnt worden bin“, sagt der Münchner, der seit vier Jahren bei Andreas Behr in Erfurt trainiert und nun bei den Titelkämpfen in Salt Lake City (13. bis 16. Februar) den bislang wichtigsten Wettbewerb seiner Karriere erlebt. Auf dem Weg dorthin bestreitet er am Wochenende beim Weltcup in Calgary die WM-Generalprobe.

Im vergangenen Jahr war der 22-Jährige an einer Virusinfektion erkrankt und verpasste deshalb die Heim-WM in Inzell. Umso glücklicher ist Dombek nun, dass sich all die Anstrengungen während der Vorbereitung gelohnt haben. Für den Sprinter hatte sich im Sommer viel geändert, nachdem der frühere Erfurter Danny Leger als neuer Bundestrainer der Sprinter das Kommando übernommen hat.

Zu den großen Veränderungen gehörte, dass Dombek von nun an mit dem Chemnitzer Nico Ihle und Joel Dufter aus Inzell als den beiden besten deutschen Sprintern erstmals gemeinsam die Übungseinheiten absolvierte. „Das Training ist so viel anspruchsvoller und macht auch noch mehr Spaß“, sagt der Student, der dennoch mit den Resultaten in den ersten beiden Weltcups in Minsk und dem polnischen Tomaszow nicht zufrieden war.

Das Training wurde gedrosselt – und schon kam die Frische zurück. „Danach habe ich gemerkt, dass ich meine Beine schneller bewegen kann“, sagt der Wahl-Erfurter, der schließlich mit Rang sieben der B-Gruppe beim Weltcup in Nagano als 24. der Rangliste den letzten freien Startplatz im 1000-m-Rennen der WM ergattert hat.

Um der WM auf der schnellen Bahn von Salt Lake City alles unterzuordnen, hat Dombek auf einen EM-Start in Heerenveen verzichtet und reiste noch im Januar zum Training in den WM-Austragungsort. Sein Ziel für den Höhepunkt hat er schon vor Augen. „Ich will unter die besten 20“, sagt der Sprinter, der aller Voraussicht nach auch die Mehrkampf-Weltmeisterschaft im norwegischen Hamar (28. Februar bis 1. März) bestreiten wird und sich spätestens im kommenden Winter in der A-Gruppe der weltbesten Sprinter etablieren will. Es soll der nächste Meilenstein auf dem Weg zu den Olympischen Spielen 2022 in Peking sein. „Mein Potenzial ist noch lange nicht ausgeschöpft.“