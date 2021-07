Erfurter HC kann „Leipziger Mauer“ nicht überwinden

Guter Start in die Meisterschaft: Erfurts U14 (in Grün) siegte in Köthen.

Leipzig. Erfurts Hockey-Herren bleiben beim Sommer-Cup sieglos. Ihr weiblicher Nachwuchs zeigt dagegen, wie es geht.

Auch im zweiten Spiel der Vorrunde im mitteldeutschen Sommer-Cup blieben die Männer des Erfurter Hockey-Clubs sieglos. Im Auswärtsspiel beim Verbandsligisten Leipziger SC II kamen die Erfurter über ein torloses Unentschieden nicht hinaus. Damit liegen sie hinter dem SV Tresenwald und Leipzig II auf dem dritten Platz.

Am vergangenen Wochenende startete zudem der Nachwuchs des Erfurter HC in die Punktspielsaison um die MHV-Meisterschaft. Die durch Spiele in Potsdam und Bayreuth gut vorbereiteten Erfurter Mädchen der U 14 kamen zum Auftakt beim Cöthener HC 02 mit 5:0 zu einem klaren Erfolg. Bereits am kommenden Samstag fällt beim Heimspiel gegen den ATV Leipzig (10 Uhr) die Entscheidung über den Staffelsieg. Die von Jörg Luckner betreute weibliche U 16 des EHC gewann indes ihr Heimspiel gegen den SSC Jena klar mit 7:2. Dagegen unterlag die weibliche U 18 des EHC auf eigenem Platz dem SV Motor Meerane klar mit 0:4.