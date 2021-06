Erfurter HC verliert erstes Spiel nach fast zwei Jahren Pause

Erfurt. Erfurts Hockey-Herren müssen im „Sommer Cup“ sich nach zweimaliger Führung Machern geschlagen geben.

Mit einer 2:4 (1:0)-Niederlage im Heimspiel gegen den sächsischen Vertreter SV Tresenwald Machern starteten die Hockey-Herren des Erfurter HC in den Sommer Cup, der als Übergang bis zum Beginn der neuen Punktspielsaison im September zwischen den mitteldeutschen Oberliga- und Verbandsligamannschaften ausgespielt wird. Die Erfurter, die zum ersten Mal nach fast zwei Jahren wieder ein Feldhockeyspiel bestritten, begannen stark und gingen Mitte der ersten Halbzeit durch Martin Balles in Führung. Nach dem Ausgleich brachte Nils Bergling den EHC erneut in Front (37.). Doch danach gelang den Erfurter nicht mehr viel, sodass die von Ex-Nationalspieler Wulf Müller trainierten Gäste im Schlussspurt gewannen. Am Sonntag gastiert der EHC beim Leipziger SC II.