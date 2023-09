Erfurter Jakob Geßner gewinnt die Rad-Bundesliga

Erfurt. Erst auf den letzten Kilometern fiel die Entscheidung. Der Erfurter Radsportler Jakob Geßner hat die Gesamtwertung der Rad-Bundesliga gewonnen.

Neun Rennen umfasst die Rennserie der Rad-Bundesliga, aber erst auf den letzten 5000 Metern der abschließenden Sauerland-Rundfahrt hat sich Jakob Geßner den Gesamtsieg gesichert. „Dieser Erfolg bedeutet mir und meiner Mannschaft sehr viel. Nachdem wir nicht zur Deutschland-Tour eingeladen wurden, war das noch einmal ein wichtiges Zeichen“, sagte der Erfurter von der Equipe Lotto-Kernhaus, dem Rang fünf genügte, um doch noch Tobias Nolde von der Thüringer Continental-Mannschaft P&S Benotti auf Rang zwei zu verdrängen.

Der 24-Jährige erwies sich als fairer Verlierer. „Es war ein geiler Kampf, es war sehr eng, aber es hat nicht ganz gereicht“, erklärte Nolde gegenüber radsport-news.com und gratulierte Gesamtsieger Geßner: „Er hat heute einfach sehr ehrlich gewonnen.“

Nolde landete nach 164 Kilometer im Ziel auf dem 841 Meter hoch gelegenen Kahlen Asten auf Rang neun, nachdem er im Finale die Konkurrenz ziehen lassen musste und damit den Spitzenplatz noch an Geßner verlor. Direkt vor ihm erreichten seine Teamkollegen Jannis Peter als Bundesliga-Gesamtvierter, Dominik Röber und Eric Lutter die Plätze sechs bis acht, so dass die Mannschaft um Nolde die Teamwertung der Saison 2023 auf Platz zwei beendete.

Tags zuvor durfte aber auch P&S Benotti jubeln. Beim Sauerländer Bergpreis in Wenholthausen sicherte sich Jannis Peter als Tageszweiter hinter Pierre-Pascal Keup vom Team Lotto Kernhaus als U23-Bergmeister jenen Titel in der Elite. Geßner durfte sich über die Silbermedaille in der Elitewertung hinter Peter freuen und brachte sich damit für den Schlusstag in eine perfekte Ausgangslage.

„Wir sind ins Sauerland gefahren, um zu gewinnen, zumal mir das bergige Profil mit den zahlreichen Höhenmetern entgegenkam“, sagte Geßner, dessen Mannschaft auch bei der Sauerland-Rundfahrt durch Ole Theiler des Tagessieg errang und zudem die Gesamtwertung der Bundesliga eroberte.

Die Thüringer Continental-Mannschaft rad-net Oßwald belegte derweil den dritten Platz. „Wir freuen uns über Rang drei in der Mannschaftswertung. Wir waren auch in dieser Saison mit einem extrem jungen Team am Start und konnten älteren und erfahreneren Rennfahrern Paroli bieten“, sagte Steffen Uslar als Sportlicher Leiter des Teams. Dennoch erfüllten sich nicht alle Träume. Zum Saisonfinale gingen Vincent John die Kräfte aus, so dass der 18-Jährige im letzten Rennen das Trikot des besten Nachwuchsfahrers noch an Nick Bangert von P&S Benotti abgeben musste.