Erfurter Karatekas stark in Österreich

Salzburg. Chikara-Club glänzt bei Austrian Open mit einem Sieg, einem zweiten Platz und viermal Bronze.

Wie so viele Sportler sind auch die Wettkämpfer des Karate Dojo Chikara-Club Erfurt froh darüber, endlich wieder Turniere in Europa besuchen zu dürfen. So waren sie jüngst in Salzburg bei den Austria Open unter 710 Karatekas aus 15 Nationen am Start.

Einmal mehr stellte Hannah Riedel (Kumite U18 +59 kg) ihre hervorragende Form unter Beweis und besiegte ihre österreichische Gegnerin im Finale 5:0. Nach ebenfalls starken Vorrundenkämpfen musste sich Dalia Dawoud (Kumite U 14 +50 kg) nur im Finale einer Dänin knapp geschlagen geben. Komplettiert wurde die starke Leistung der Erfurter durch Paul Frenzel (Kumite U 14 -55 kg), Emily Fink (Kumite U 14 -45 kg), Luise Röder (Kumite U 12 -36 kg) und Florian Braunroth (Kumite U12 -32 kg), die sich jeweils einen dritten Platz erkämpften. Die Trainer Claudia Sattler, Swen Sattler und Kevin Ernst waren sehr zufrieden mit ihren Schützlingen.

Für neun Chikara-Athleten ging die Reise direkt weiter nach Kroatien. Dort trainierten sie fleißig für das am Wochenende stattfindende Youth-League-Turnier. Der Verein ist indes optimistisch, dass er schon kommende Woche wieder Karate für alle Alters- und Leistungsklassen anbieten kann.