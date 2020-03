Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Erfurter Lauf-Talent: „Anfangs war ich kein Überflieger“

Bereits als Schüler bestimmte Hannes Hahn vom Erfurter Leichtathletik-Centrum (LAC) mit Top- Leistungen auf Landesebene und weit darüber hinaus das Niveau in seiner jeweiligen Altersklasse. 2019 führte Hahn die TLV-Bestenliste der M15 über 800 Meter, im 80-Meter-Hürdensprint, im 300-Meter-Hürdenlauf sowie im Weitsprung souverän an. Seinen bisher größten Erfolg erkämpfte der talentierte Nachwuchsathlet als mitteldeutscher Meister bei den deutschen U-16-Meisterschaften in Bremen im 300 Meter-Hürdensprint in 40,13 Sekunden mit Platz vier ein.

Liegt Ihnen der Sprint durch den Hürdenwald, schließlich wurden Sie 2019 Hallen-Landesmeister in der M15 in starken 8,84 Sekunden und auch bei den Hallenlandesmeisterschaften 2020 in der neuen Altersklasse U18 erkämpften Sie den dritten Platz in 8,84 s? Das kann man so nicht sagen. Eigentlich habe ich in fast allen Disziplinen sehr gute Leistungen erzielt und wurde im Blockwettkampf Sprint/Sprung sogar Landesmeister. Da mir alle Disziplinen lagen, war ich anfangs wohl der Mehrkämpfer und nicht der Überflieger. Warum haben Sie sich dann angesichts ihrer athletischen Vielseitigkeit nicht für den Mehrkampf entschieden, immerhin führten sie 2019 sogar die Bestenliste der M15 im Weitsprung mit 6,16 Meter an? Ausschlaggebend war wohl der erfolgreiche 300-Meter-Hürdensprint bei der U-16-DM in Bremen. Davon ist auch mein jetziger Trainer Steffen Droske überzeugt, dass die Langsprints, ob über die Hürden oder über die Viertelmeile, besser auf mich zugeschnitten sind. Die 400-Meter mit schon 15 Jahren bis zum Anschlag zu laufen, hatten Sie davor Bammel? Ja schon, es gab aber durch den Trainer eine Richtzeit, die bei meiner Premiere bei den Hallenlandesmeisterschaften so um die 54,00 Sekunden lag. Als die Uhren bei 54,08 Sekunden angehalten wurden, reichte die Zeit zum zweiten Platz in der U 18 und damit hatte ich mich auch für die mitteldeutschen Meisterschaften in Halle-Brandberge qualifiziert. Welches Ziel haben Sie sich nach der gelungenen Premiere nun für die Saison 2020 gesetzt? Noch besser wäre es gewesen, hätte ich die 54,00-Sekunden-Schallmauer auf Anhieb geknackt. Damit wäre der Blick auf die angestrebte D-Kadernorm von 52,00 Sekunden wohl noch realistischer geworden. Doch ich bin ja noch jung, um in der Freiluftsaison mein Ziel umzusetzen. Nicht auszuschließen ist ein Versuch im 400-Meter-Hürdensprint, obwohl ich diese Disziplin noch nie ins Visier genommen habe. Da ich die Leichtathletik liebe, muss man ja irgendwann seine Potenzen ausloten. Hatten Sie angesichts ihrer doch recht erfolgreichen 400-Meter-Premiere eine Teilnahme bei den deutschen U-20-Hallen-Jugendmeisterschaften in Neubrandenburg geplant? Nein. Dazu bin ich wahrlich noch zu jung. Und auch seitens meines Trainers ist mir gesagt worden, dass ein Wechsel in die nächsthöhere Altersklasse immer mit Schwierigkeiten verbunden ist, möglichst schnell Fuß zu fassen. Das habe ich dann ja bei den mitteldeutschen Hallenmeisterschaften zu spüren bekommen. Mit 55,01 Sekunden belegte ich als einer der jüngsten Starter meiner Altersklasse nur den zehnten Platz. Haben Sie neben ihrem leistungssportlichen Alltag noch ein Hobby? Hat alles mit Sport zu tun. Ich spiele gern Basketball. Haben Sie eigentlich ein sportliches Vorbild? Ja, der norwegische 400-Meter-Hürdenweltmeister von London, Karsten Warholm. In 48,22 Sekunden lief er die bisher zweitschnellste Zeit über 400-Meter-Hürden. Wenn man Warholm laufen sieht ist man inspiriert und träumt davon, selbst einmal so schnell über den Hürdenwald zu sprinten. Was ist ihr Lieblingsfach in der Schule? Englisch mache ich sehr gern. Das könnte mir ja außerdem bei meiner weiteren sportlichen Karriere einmal sehr nützlich sein. Haben Sie eine Lieblingsspeise? Ich esse sehr gern Nudeln mit Tomatensoße. Am besten schmeckt das bei meiner Oma.