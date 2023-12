Erfurter Lokalsport-Kurznachrichten

Erfurt. Löwen in Breitengüßbach

Beim Traditionsverein TSV Breitengüßbach wollen die Basketball Löwen aus Erfurt am Samstag (18 Uhr) die nächsten Punkte in der ProB einsammeln. Die Oberfranken gelten als große Talentschmiede, brachten unter anderem den früheren Rockets-Spieler und Nationalspieler Andreas Obst heraus. In der Tabelle steht Breitengüßbach allerdings nur auf Platz 12, weshalb die Löwen als Zweiter ihre Favoritenrolle bestätigen wollen.

Jahresausklang in Kölleda

Auf Kunstrasen findet am Sonntag um 14 Uhr die letzte Fußball-Landesklassepartie des Jahres statt. Der Tabellendritte FSV Kölleda möchte nicht nur die 1:5-Niederlage in Gispersleben vergessen machen, sondern sich mit einem Sieg gegen Erfurt Nord auf Platz zwei heben. Die Gäste (Achter) könnten sich hingegen weiter aus der gefährlichen Zone absetzen.

Reiche Medaillenausbeute

Sehr stark schnitten die Erfurter Tischtennis-Senioren bei der Bezirksmeisterschaft in Bad Langensalza ab. Allein Bischleben holte insgesamt acht Siege, darunter Gordon Resech, Jens Jödicke und Bernd Mühlhausen jeweils im Einzel und Doppel. Weitere Erfolge holten Oleg Mykyttschak (Einzel) und Heiko Rubel (Doppel). Zudem landeten Wolfgang Kasten (Fit-Life), Pierre Gerlach/Enrico-Maurice Graf (Lok), und Jürgen Tröder/Jürgen Veller (Gispersleben/Töttelstädt) auf Rang eins.

Vier Kreisoberliga-Duelle

In der Fußball-Kreisoberliga sind für das Wochenende vier Duelle angesetzt, darunter das Spitzenspiel zwischen Buttstädt und Borntal (Samstag/13.30 Uhr). Alle Spiele sind auf Kunstrasen geplant.