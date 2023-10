Erfurter Nils Dunkel zündet am Pauschenpferd

Antwerpen. Deutsche Turner qualifizieren sich für Olympia und das Finale der Weltmeisterschaft. Turner aus Erfurt im Pferd-Endkampf

Bundestrainer Valeri Belenki war ungewöhnlich aufgekratzt, Lukas Dauser und der Erfurter Nils Dunkel strahlten stolz und glücklich – nur der heimliche Held Andreas Toba verließ still den Sportpaleis in Antwerpen.

Mit dem kurzfristig verletzt ausgefallenen „Hero de Janeiro“ als engagiertem Betreuer hatte sich die deutsche Riege bei der WM für Olympia in nächsten Jahr in Paris qualifiziert. Überdies stehen die Turner als fünftbestes Team im WM-Finale am Dienstag. Daneben erreichte Dauser das Einzelfinale im Sechskampf am Donnerstag und am Barren am Sonntag sowie Nils Dunkel für die Entscheidung am Pauschenpferd am Samstag. „Ich bin schon zufrieden. Die Leistung, die die Jungs abgeliefert haben, war Wahnsinn. Das war der schwierigste Wettkampf meines Lebens als Trainer“, sagte Belenki.

248,862 Punkte im Mannschafts-Mehrkampf bedeuteten für Dauser (Unterhaching), Dunkel (Erfurt), Pascal Brendel (Wetzlar), Lukas Kochan (Cottbus) und Tobas Ersatzmann Nick Klessing (Halle/Saale) Platz vier in der Zwischenwertung nach dem ersten Tag. Mit Rang fünf in der Endabrechnung, Kanada rutschte noch vorbei, erfüllte sich das Quintett den Olympia-Traum. „Das ist unglaublich, was wir hier abgeliefert haben“, befand der Olympia- und WM-Zweite Dauser.

„Das war eine außergewöhnliche Leistung“, lobte Belenki. Imponiert hatte ihm der Team- und Kampfgeist: „Die Jungs haben die Nerven behalten. Wenn einer vom Gerät runtergegangen ist, weil ein paar Fehler da waren, haben es die anderen Granaten abgesichert.“

Pauschenpferd-Spezialist Dunkel, dessen starke Übung als erste für das DTB-Team so richtig zündete, sah es genauso. „Der Wettkampf lief top. Klar, es sind Fehler passiert. Aber das Team hat es alles abgefangen. Wir haben gefightet bis zum Ende und nun stehen wir vor China und der Türkei. Das hätte uns vorher keiner geglaubt“, sagte der 26 Jahre alte EM-Dritte von 2022, der in Halle an der Saale trainiert.

Nachdem Dauser als letzter deutscher Starter seinen tadellosen Barren-Vortrag beendet hatte, brachen im Team alle Dämme. „Wir wissen, dass Lukas unser bester Barren-Turner ist. Das hat er noch mal bewiesen. Die Übung war für die Mannschaft sehr wichtig. Ich bin sprachlos“, sagte Belenki. Seine sechs Turner inklusive des uneigennützigen Toba haben sich einmal mehr als verschworene Gemeinschaft und sechs Freunde präsentiert.

Zwei Tage nach seinem WM-Aus wegen einer Knieverletzung hatte Toba seine Freunde als Betreuer unterstützt. Er hatte bei Olympia 2016 in Rio de Janeiro einen Kreuzbandriss im rechten Knie erlitten und trotzdem noch im Team-Wettkampf am Pauschenpferd geturnt. Dafür war er als „Hero de Janeiro“ gefeiert worden.

Stephan Dunkel, der Trainer beim MTV Erfurt, verfolgt die Wettkämpfe in Antwerpen und spürte auch die Spannung am Sonntag: „Für Lukas Dauser, der mit 15,30 Punkten bereits gestern nahezu uneinholbar als Bester an seinem Paradegerät Barren durchkam, stand nur noch die Frage, ob sich in den heutigen beiden Durchgängen ein weiterer Konkurrent vor ihn setzen wird. Doch seine Wertung stand, und er blieb auf Rang 1.“

Zur Situation von Nils Dunkel sagt er: „Am heutigen 2. Finaltag standen noch einige Gerätespezialisten auf der Starterliste. Kurz vor Abschluss der Qualifikation schob sich mit Chih Kai Lee nur noch ein Pferdvirtuose vor Nils. Ein Ziel, auf das er sich lange akribisch vorbereitet hat, ist in Erfüllung gegangen. Zu den Favoriten im Kreis der Pferdspezialisten zählt der MTV-Turner nicht. Mit einer optimalen Übung kann er jedoch Druck auf die Konkurrenz aufbauen. Wir werden sehen, wie weit es reicht.“