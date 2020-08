Erfurter Rad-Talent Franzi Arendt holt Doppelsieg beim Heimrennen

Töttelstädt. Der RSC Turbine Erfurt hat in Töttelstädt die ersten Nachwuchsradrennen nach der Corona-Pause organisiert. Franzi Arendt holt sich beim Heimrennen einen Doppelsieg.

Am zweiten Renntag öffnete der Himmel seine Schleusen. Aber wenigstens die Organisatoren vom RSC Turbine Erfurt wurden nicht im Regen stehengelassen. Sogar Vertreter der Kirchengemeinde in Töttelstädt packten mit an. Aber auch die freiwillige Feuerwehr war bei der Absicherung der Zehn-Kilometer-Strecke nach Bienstädt und zurück zum Start im Einsatz. Ehrenamtliche Helfer aus anderen Vereinen brachten sich ebenso ein.