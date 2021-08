Erfurter Triathleten mit bestem Saisonergebnis

Die Erfurter Triathleten (hier am Rothsee) zeigten in Nürnberg einen Aufwärtstrend, der für die noch folgenden zwei Stationen hoffen lässt.

Nürnberg. Der LTV Erfurt schafft es beim Zweitliga-Triathlon in Nürnberg, wo parallel auch die Bundesliga startete, auf Platz zehn. Einem Erfurter Youngster gelingt ein tolles Debüt.

Bei der dritten Station in Nürnberg ist den Triathleten des LTV Erfurt in der 2. Bundesliga Süd ihr bisher bestes Saisonresultat geglückt. Die Erfurter schafften es im Feld der 14 Teams auf den zehnten Platz, selbst Platz sechs war in Reichweite. Maßgeblich daran beteiligt war LTV-Youngster Richard Feuer, der nach Verletzung erstmals in der zweiten Liga mitwirken konnte und als Elfter der Einzelwertung, trotz zweier Zehn-Sekunden-Strafen nur anderthalb Minuten hinter dem Sieger, bester Erfurter war. Auch der Jenaer „Gaststarter“ Julius Domnick war als 27. gut dabei. Debütant Hendrik Berner auf Platz 50 und Oliver Koch (54.) komplettierten das Ergebnis. Stephan Knopf kam nicht ins Ziel.