Erfurter Turner Elias Jaffer holt zwei DM-Medaillen

Stark: Elias Jaffer vom MTV Erfurt glänzte am Pauschenpferd und Barren und holte mit furioser Aufholjagd auch beinahe eine Mehrkampf-Medaille.

Halle/Saale. 14-jähriges Talent vom MTV Erfurt sichert sich erstes Erfurter Edelmetall im Turnen bei einer deutschen Juniorenmeisterschaft seit sechs Jahren.

Erstmals seit sechs Jahren hat mit Elias Jaffer vom MTV wieder ein Erfurter Turner Edelmetall bei einer deutschen Juniorenmeisterschaft gewonnen. Bei den Titelkämpfen in Halle/Saale sicherte sich der 14-jährige Jaffer mit Silber am Pauschenpferd und Bronzemedaille am Barren seinen bislang größten sportlichen Erfolg.

Für den Bundeskaderathleten war in Halle sogar noch mehr drin. Im Mehrkampf – bestehend aus acht Pflicht- und sechs Kürübungen – verbesserte er sich nach Platz acht im Pflichtdurchgang im darauffolgenden Kürdurchgang noch auf den vierten Platz. Mit nur 0,65 Punkten Rückstand zum Drittplatzierten überzeugte er mit dem zweitbesten Kürdurchgang. Dabei sieht das Trainerteam Markus Geidel/Matthias Grünewald noch Steigerungspotenzial um zwei bis drei Punkte. Es gehört aber auch zu einem Nachwuchswettkampf dazu, zu lernen, mit seinen Nerven umzugehen. Auch Olympiateilnehmer Nils Dunkel gewann erst mit 14 Jahren seinen ersten DM-Titel.

Genau diese Nervenstärke fehlte den anderen beiden Erfurter Startern Paul und Ferrie Blümel. Trotz guter Trainingsleistungen gelang es Paul Blümel nicht, diese auf der Wettkampfbühne zu präsentieren. Schlimmer erwischte es seinen Bruder Ferrie, der den Wettkampf verletzt abbrechen musste.