Erfurter Turner Nils Dunkel mit Titel-Hattrick

Nils Dunkel aus Erfurt setzte sich wie in den vergangenen beiden Jahren nun zum dritten Mal in Folge am Pauschenpferd mit 14,500 Punkten durch und bestätigte damit seine starke Verfassung bei den deutschen Meisterschaften in Dortmund. Im Gerätefinale an den Ringen landete er mit 13,766 Punkten zudem auf Rang drei. Nun darf er weiter auf seine Olympia-Premiere hoffen.

Nach überstandener Fußverletzung war der 24-Jährige mit einer starken physischen und psychischen Leistung in die Titelkämpfe in der Westfalenhalle gestartet. Mit 14,05 Punkten am Lieblingsgerät Pauschenpferd gab er sich die notwendige Sicherheit für die nachfolgenden Ringe. Präzises Krafthalten und gute Schwungelemente waren Grundlage für sein viertbestes Ergebnis.

Mit 14,20 Punkten am Barren erreichte der Erfurter indes sein bestes Tagesresultat, und er bestätigte seine Leistungen schließlich auch am Königsgerät Reck. Weil Titelverteidiger Andreas Toba aus Hannover im letzten Durchgang bei einem Flugelement vom Reck stürzte, reichte es für Dunkel hinter Lukas Dauser aus Unterhaching sogar sensationell zu Silber.

„Mindestens die halbe Medaille geht an das Team der Ärzte in Berlin und den Physiotherapeuten in Erfurt und Halle. Ein großes Dankeschön an alle, die an mich geglaubt haben und mir dabei geholfen haben, mein Ziel der Olympiateilnahme nicht aufzugeben“, sagte Dunkel, der mit 80,40 Punkten eines seiner besten Mehrkampfresultate überhaupt ablieferte. Am Sonntag kämpft er schließlich noch im Barrenfinale um eine weitere Medaille.

Am kommenden Samstag bestreiten die deutschen Turner in München die zweite und letzte Runde der Olympiaqualifikation. Dann will Dunkel beweisen, dass er zu den besten vier Turnern gehört. Tags darauf wird die Mannschaft zur Nominierung für die Sommerspiele in Tokio (23. Juli bis 8. August) vorgeschlagen. sd/alu