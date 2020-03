Aachen. Nach dem 1:3 der Schwarz-Weiß-Volleyballerinnen in Aachen steigt am kommenden Samstag in Erfurt das entscheidende Spiel um den Klassenerhalt.

Erfurter Volleyballerinnen vor Abstiegskrimi gegen Suhl

So hatten sich die Schwarz-Weißen das nicht ausgemalt. Bei den Ladies in Black aus Aachen wollte man, so Trainer Florian Völker, unbedingt gewinnen oder zumindest einen Punkt holen, um psychisch entspannt in das finale Spiel gegen Suhl gehen zu können. Daraus wurde nichts. Mit 1:3 (-20, 23, -19, -16) blieben die Erfurterinnen, die das Hinspiel 3:2 gewonnen hatten, auf der Strecke und haben am Samstag in eigener Halle ein echtes Endspiel um den Klassenerhalt vor der Brust, in dem die Thüringer Teams den einen Absteiger unter sich ausmachen müssen.

Völkers Sieghoffnung entsprang wahrlich keiner fixen Idee. Schließlich hatten es die Suhlerinnen bei ihrem 3:1 eine Woche zuvor vorgemacht, wie Aachen beizukommen ist. Zwei Sätze lang waren die Schwarz-Weißen auch gut dabei. Nach einem lange ausgeglichenen, indes mit 20:25 verlorenen Auftaktsatz flogen sie dank hoher Angriffseffizienz von Barbara Dapic (19 Punkte), Danielle Brisbois (16) und Cassidy Pickrell (15) förmlich durch den zweiten Durchgang, führten schon 17:9 und 18:12, um sich mit 25:23 ins Satzziel zu retten. Nicht zum ersten Mal wurde den Erfurterinnen die folgende Pflichtpause zum Verhängnis. Fortan hatten die bärenstarken Aachener Angreiferinnen um die als beste Spielerin ausgezeichnete Schweizerin Maja Storck (20 Punkte) die absolute Dominanz am Netz. Sie spielten sich gegen eine nachlassende Annahme und Block-Feldverteidigung in einen wahren Rausch. Einen Funken Hoffnung besaßen die Gäste noch, als sie im dritten Satz auf 15:16 herangekommen waren. Dann aber war’s um sie geschehen. Erfurts Coach befand trotz Enttäuschung: „Zwei Sätze lang waren wir richtig gut, weil in Block und Abwehr griffig. Unsere Fehlerquote wuchs mit Aachens Angriffswucht.“ Völker glaubt, ausreichend Schlüsse für die Partie gegen Suhl gezogen zu haben, weil „Aachen so ähnlich spielt wie Suhl“.